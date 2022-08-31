Battalgazi 2. etap kentsel dönüşüm çalışması için ilk hamle yapıldı

23 bloktan oluşan Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin 2. etabında çalışmalara başlayan Melikgazi Belediyesi, yapılacak ilk blok için ihale gerçekleştirdi.

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  • 31.08.2022 15:32
  • Güncelleme: 31.08.2022 18:44
Battalgazi 2. etap kentsel dönüşüm çalışması için ilk hamle yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

23 bloktan oluşan Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin 2. etabında çalışmalara başlayan Melikgazi Belediyesi, yapılacak ilk blok için ihale gerçekleştirdi.

4 farklı mahallede kentsel dönüşüm çalışması yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi olarak birçok alanda çalışmalar yapıyoruz. Bunlar içinde en önemlilerinden bir tanesi kentsel dönüşüm. Kentsel Dönüşüm’de hız kesmeden yolumuza devam ediyoruz. Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar ve Yıldırım Beyazıt’ta 4 farklı bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çerçevede Battalgazi projemizin 2. Etabının Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla onayını almıştık. 23 bloktan oluşan Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje’mizin 2. etabında, ilk blok için ihalemizi gerçekleştirdik. Pazarlık sonucu Afme inşaata ilk işini vermiş olduk. İhaleyi kazanan firmamıza ve hak sahiplerine hayırlı olsun. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. 24 ayda bloğumuz bitecek ve hak sahiplerine teslim edeceğiz. Peyderpey ihalelerimizi yaparak Battalgazi bölgesini kentsel dönüşüm çalışmalarımızla daha güzel hale getireceğiz" dedi.

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İHA

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