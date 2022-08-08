Başsavcı Demirgöz: “Çocuk Görüşme Merkezi’yle ebeveynler arasındaki çekişme sonlanacak”

Açılan Kayseri Çocuk Görüşme ve Teslim Merkezi’nde aileler, hiçbir ücret ödemeden çocuklarıyla görüşebilecek. Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, yeni uygulamayla çocukların menfaatinin düşünüldüğü ve ebeveynler arası çekişmelerin sonlandırılmasının amaçlandığını vurguladı.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliği ile Kayseri Çocuk Merkezi açıldı. Böylece anne ve babası ayrı olan çocuklar uzman eşliğinde, teslim merkezinde diğer ebeveyni ile bir araya gelebilecek. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ömer Demirgöz ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “5. Yargı paketiyle birlikte İcra ve İflas Kanunumuzda yapılan değişiklik uyarınca; çocuk teslimi ve çocuklarla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemelerince verilen kararlarının, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Adalet Bakanlığımızca adliyelerde kurulan ‘Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri’ tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştü. ‘Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin Yönetmelik’ 4 Ağustos 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasal değişiklikle birlikte; Bugüne kadar İcra Müdürlükleri tarafından yerine getirilen bu işlemler, artık çocuklar yararına dizayn edilen çocuk görüşme merkezlerinde uzmanlar ve rehber öğretmenler eşliğinde yerine getirilecek, böylece boşanma süreci ve sonrasında yıpranan çocukların daha fazla yıpranmalarına mahal verilmeyecektir. Faaliyete geçirmiş olduğumuz Çocuk Görüşme Merkezimizle birlikte çocuklarımız artık icra yoluyla teslim edilmeyecek.

‘UZMANLAR, TARAFLARLA İLETİŞİME GEÇEREK YAŞANABİLECEK ÇEKİŞMELER KONUSUNDA REHBERLİK EDECEK’

Çocuk teslimi sürecinde uzman ve rehber öğretmenlerin görev alacağını ve kararın yerine getirilmesi sürecinde çocukların psikolojik durumları esas alınacağını belirten Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, “Bu süreç içerisinde taraflarla iletişime geçilerek yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki olumsuz etkileri ve sürecin ne şekilde yürütüleceği hususunda taraflara rehberlik edilecek. Taraflara Aile Mahkemesince verilen kişisel ilişki kararına uymamaları halinde velayetin değiştirilmesinin gündeme gelebileceği ve bu yaklaşımın aleyhe delil olarak kabul edileceği hatırlatılacak. Taraflar istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerekmedikçe yüz yüze gelinmeyecek. Merkezimizde çocukların anne ve babalarıyla kaliteli zaman geçirmesine imkan sağlayacak sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütüleceği gibi içerisinde çocuk oyun alanları, yetişkin bekleme odası, görüşme odası, bebek bakım odası gibi bölümler yer almaktadır” şeklinde konuştu.