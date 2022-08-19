Başörtülülerde tüm haklardan yararlanırlar

Üstün Dökmen adlı bir profesör katıldığı bir programda başörtülü Müslüman bayanların psikolog, psikiyatrist ve rehber öğretmen olamayacaklarını dile getirmiş ve devamında bu insanların nötr (Tarafsız, objektif) olmayacaklarını iddia etmiş.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak!

İnsanların çalışma, mesleğini icra etme ve inanma; inandığı gibi yaşama hakkına müdahale olan hukukta ve kamu vicdanında da asla yeri olmayan bu yaklaşım ve iddiayı asla kabul etmiyor, şiddetle reddediyoruz.

ETNİK AYRIMCILIK KANUNEN SUÇ, DİNEN GÜNAHTIR

Son günlerde kamuoyunda bazı siyasi parti liderlerinin etnik kökenlerinin Ermeni olduğunu araştırıp onları etnik kökeni ile suçlama, etnik kökeni farklı olan Türk vatandaşı insanlarımızın kaymakamlık makamına gelmesini suç sayma gibi anayasamızda asla karşılığı olmayan temel insan hakları ile bağdaşmayan toplumu ayrımcılığa sevk eden tartışmalara şahit olmaya başladık.

Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre kamu önünde her insan eşittir. Hiç kimseye ırkından, inancından, cinsiyetinden, düşünce ve kanaatinden dolayı farklı muamele yapılamaz.

İnsanlarımız arasında ayrımcılık yaparak onları başarı ile elde ettikleri makamlarından dolayı suçlamak, siyasileri etnik kökenini araştırarak suçlamak dinen ve hukuken suçtur.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak!

Son günlerde ayrımcılık ve fitneye sebep olan bu yaklaşımları şiddetle kınıyor, bu suçları işleyenlere karşı ilgili bakanlıkları harekete geçerek toplum huzurunun bozulmasına fırsat vermemeye davet ediyoruz.

ÇOÇUK KATİLİ İSRAİL HESAP VERSİN

İşgal ettiği Filistin topraklarında yaptığı katliamlarla insanlık suçu işleyen ve kana doymayan İsrail, çocukları katletmeye devam ediyor.

Ağustos ayının ilk günlerinde abluka altına alıp Dünya ile ilgisini kesip ölüme terk ettiği Gazze’ye ölüm saçan İsrail'in saldırılarında 45 kişi ölmüş 25'ten fazla insan da yaralanmıştı.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak!

7 Ağustos'ta yaşanan kanlı İsrail saldırısında ölen 5 masum çocuk ve diğer Müslümanların katlinden sorumlu İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemelerinde yargılanması, masumların kanının yerde kalmaması, Filistin'de devam eden katliamın sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletleri, İslam İşbirliği Teşkilatını ve Türkiye hükümetini göreve davet ediyor, saldırılarda ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

