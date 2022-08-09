Başkanlarla Kayserigaz zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Develi, Bünyan, Yeşilhisar, Yahyalı ve Tomarza belediye başkanlarıyla birlikte Kayserigaz ile gelecek dönem yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantı gerçekleştirdi.

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  • 09.08.2022 10:43
  • Güncelleme: 09.08.2022 11:15
Başkanlarla Kayserigaz zirvesi
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Develi, Bünyan, Yeşilhisar, Yahyalı ve Tomarza belediye başkanlarıyla birlikte Kayserigaz ile gelecek dönem yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Başkanlık Toplantı Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleşen toplantıya Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ile SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal katıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin de ortağı olduğu Kayserigaz’ın önümüzdeki dönem yapılacak yatırımlarının koordinasyon ve organizasyonu da masaya yatırılırken, toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz ile ilgili belediyelerin yaptığı çalışmaları gözden geçirdiklerini belirtti.

İlçe belediye başkanlarına ve Kayserigaz yönetimine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Değerli Melikgazi, Bünyan, Tomarza, Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı Belediye Başkanlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. İlgili ilçelerle gerekli görüşmeler yapıldı. Kayserigaz’ımızın Kayseri ile ilgili çalışmalarda bizi her zaman yüreklendiren Ertan Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu’ndaki tüm dostlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Azerbaycan firması SOCAR’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile olan işbirliğinin en üst düzeyde olduğuna dikkat çekerek, “İki devlet bir millet anlayışı içerisinde tabi ki Azerbaycan’ımızın değerli firması SOCAR’ımızın Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile olan işbirliği en üst düzeyde, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizler planlama açısından, altyapı açısından Büyükşehir meclisimizden aldığımız karar doğrultusunda gerekçelere sığınmadan, yasal çerçevede, mevzuata uygun şekilde imkânlarımızı azami boyutta seferber etmek suretiyle vatandaşlarımızın konforunu sağlamak, onların huzuruna katkı sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yaptık. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Aldığımız kararları hayırlı eylesin” diye konuştu.

SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız da şehrin ve ilçelerin ihtiyaçlarını yatırım olarak hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getirerek, “İnşallah üçüncü yılımızı da tüm ilçe belediye başkanlarımızla, Memduh Başkanımla başta olmak üzere ve ilgili kamu kurumlarıyla istişarelerle yatırım dönemlerini hayata geçiriyoruz. Bu yıl içinde çok önemsediğimiz önümüzdeki dönemde yine şehrimizin, ilçelerimizin ihtiyaçlarını yatırım olarak hayata geçirmeye, Azerbaycan’ın Türkiye’deki varlığı olan SOCAR Türkiye’nin yatırımlarını burada hayata geçirmeye devam edeceğiz. Üç yıldır birlikte çalışıyoruz, birlikte çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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