Başkan Yıldırım Kayseri İl Başkanlığı ile sahurda buluştu

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Kahramanmaraş ziyareti sonrası Kayseri'ye geldi. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı ile sahur yapan Başkan Yıldırım, Kayseri İl Başkanlığı tarafından hazırlanan projeleri dinledi.

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  • 16.04.2022 16:51
  • Güncelleme: 16.04.2022 18:54
Başkan Yıldırım Kayseri İl Başkanlığı ile sahurda buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Kahramanmaraş ziyareti sonrası Kayseri’ye geldi. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı ile sahur yapan Başkan Yıldırım, Kayseri İl Başkanlığı tarafından hazırlanan projeleri dinledi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Kahramanmaraş ziyareti sonrası Kayseri’ye geldi. Başkan Yıldırım, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen sahur programına katıldı. Bir restoranda düzenlenen programa Ülkü Ocakları Kayseri İl Yönetimi, ilçe başkanları, üniversite başkanları ve ortaöğretim başkanları katıldı. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı’nın hazırladığı roket, İHA, SİHA, elektrikli otomobil gibi projelerin sunum ve tanıtımı yapıldı. Başkan Yıldırım, bugüne kadar yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini ve tebrik ettiğini ifade ederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım’ın ziyareti sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

"Kayserimizden bir Yiğit geçti, Türk gençliğinin yol başçısı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım beyefendiyi sahur programımızda misafir ettik. Ziyareti ile bizleri onurlandıran, emrinde görev yapmaktan gurur duyduğum kıymetli genel başkanıma şahsım ve teşkilatımız adına teşekkür ediyor, dünyanın en büyük gençlik teşkilatının bir neferi olmaktan duyduğum onur ve gururu ifade etmek istiyorum. Varlığınız daim olsun genel başkanım.”

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İHA

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