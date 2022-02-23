Başkan Yavuz'dan Şehit Hayrettin Eren'e taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit olmasının ardından Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Ali Yavuz, taziye mesajı yayımladı.
- 23.02.2022 13:22
- Güncelleme: 23.02.2022 13:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Eren, Senegal Stadı’nın açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi. Bünyanlı Eren’in şehit haberinin ardından Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Ali Yavuz, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımlandı. Başkan Yavuz, “Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekât Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal ziyaretinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Kahraman yiğidimiz Kayseri’nin Bünyan ilçe nüfusuna kayıtlı hemşehrimizdir. Hakkın rahmetine kavuşan yiğidimize Allah'tan Rahmet kederli ailesine, sevenlerine, Özel Harekat camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenaze, Ahmet Hamdi Tanpınar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ankara’da toprağa verilecek” ifadelerini kullandı.