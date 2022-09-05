Başkan Yalçın, Zabıta Haftası'nı kutladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Zabıta Haftası nedeniyle belediye zabıta ekipleri ile bir araya gelerek haftalarını tebrik etti.

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  • 05.09.2022 12:46
  • Güncelleme: 05.09.2022 12:51
Başkan Yalçın, Zabıta Haftası'nı kutladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Zabıta Haftası nedeniyle belediye zabıta ekipleri ile bir araya gelerek haftalarını tebrik etti.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programda Başkan Yalçın, zabıtanın devletin kolluk kuvvetleri arasında yer aldığını ifade ederek zor bir görev icra ettiklerine vurgu yaptı.

Her bir personelin devletin temsilcisi olduğunu kaydeden Başkan Yalçın, “Belediyenin veya devletin kolluk kuvvetlerinde bulunmak zor bir görevdir. Kolluk kuvveti, devletin kudretli yüzü demektir. Aynı zamanda şefkatli yüzüdür de. Sizden Allah razı olsun onu dengeyle götürüyorsunuz” dedi.

Daha sonra zabıta teşkilatına yönelik başarı temennilerinde bulunan Başkan Yalçın, “Allah, sizleri nice yıllara eriştirsin. Allah, nice yıllarda daima bizi sevindirsin. Bizim personelimizden yana hiçbir sıkıntımız yok. Belediyeci olarak her birimiz devletin temsilcisiyiz ister üniformalı olsun ister sivil olsun. Tabii ki üniformalı olmak daha fazla sorumluluk gerektirir. Siz de bunun bilincindesiniz” diye konuştu.

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İHA

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