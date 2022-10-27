Başkan Yalçın Türkiye'nin Turizm Ve Kültür Elçisi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a Turizm ve Tanıtma Platformu (TÜTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız tarafından 'Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçisi' beratı verildi.

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  • 27.10.2022 10:41
  • Güncelleme: 27.10.2022 11:59
Başkan Yalçın Türkiye'nin Turizm Ve Kültür Elçisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a Turizm ve Tanıtma Platformu (TÜTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız tarafından “Türkiye’nin Kültür ve Turizm Elçisi” beratı verildi.

Başkan Yalçın, TÜTAP Başkanı Fikret Yıldız’ı makamında kabul etti. Ziyarette konuşan TÜTAP Başkanı Fikret Yıldız, Başkan Yalçın’ın ilçede gerçekleştirdiği turizm ve kültürel faaliyetlerinden övgüyle bahsederek yapılan çalışmaların ülke tanıtımına ve kültürüne sağladığı yararlardan bahsetti.

Tarih kokan ilçe; Talas

Başkan Yalçın da Talas’ın konumu itibariyle yüzyıllardan beri üç medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, “Talas, tarihi dokusu ve kültürel yapısıyla önemli bir yerleşim yeri. Biz de bu değeri yaşatmaya, gelecek kuşaklara aktarma noktasında gayret gösteriyoruz. Bu değerlerimizi gelecek kuşaklara en iyi şekilde miras olarak bırakmakla beraber ilçemizin, şehrimizin dolayısıyla da ülkemizin turizmine ve kültürüne katkıda bulunmuş oluyoruz. Bu noktada ilginizden ve şahsımıza verdiğiniz ‘Türkiye’nin Kültür ve Turizm Elçisi’ beratından ötürü teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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İHA

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