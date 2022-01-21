Başkan Yalçın takımı yalnız bırakmadı

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, grubunda ilk yarıyı lider tamamlayan Talasgücü Belediyespor'un Antalya'daki devre arası kampını ziyaret etti.

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  • 21.01.2022 09:47
  • Güncelleme: 21.01.2022 09:55
Başkan Yalçın takımı yalnız bırakmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, grubunda ilk yarıyı lider tamamlayan Talasgücü Belediyespor’un Antalya’daki devre arası kampını ziyaret etti.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta ilk yarıyı 9’da 9 yaparak 27 puanla zirvede tamamlayan Talasgücü Belediyespor’u yalnız bırakmayan Başkan Yalçın, takımın Antalya Belek kampında futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. İlk yarıda elde ettikleri başarının aynısını ikinci yarıda da beklediğini belirten Başkan Yalçın, takımın hem moral motivasyon hem de fizik kondisyon yönünden oldukça iyi durumda olduğuna işaret ederek; “Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden takımımız ilk yarıyı çok başarılı bir performans sergiledi. Takımımız, oynadığı 9 maçın 9’unu da kazanarak 27 puanla zirvede yer aldı. İkinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek’e gelen takımımızı ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularımıza moral verdik. Her şey çok güzel ve istediğimiz gibi ilerliyor. İnşallah ligin ikinci devresinde de aynı performansı göstererek hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız” dedi.

Başkan Yalçın’ın kampa yaptığı ziyaretten memnuniyet duyan teknik heyet ve futbolcular da Başkan Yalçın’a günün anısına üzerinde adı yazılı 38 numaralı takım formasını hediye etti.

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İHA

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