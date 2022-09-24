Başkan Yalçın kırsalı adım adım geziyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahalleleri adım adım geziyor. Her fırsatta kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yalçın, son olarak da Başakpınar ve Çömlekçi'de mahalle sakinleriyle buluştu. Günlük yoğun programın ardından akşam saatlerinde de kırsal mahallelere ziyaretler düzenleyen Başkan Yalçın, her iki mahallede de büyük ilgi gördü.

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  • 24.09.2022 10:21
  • Güncelleme: 24.09.2022 10:32
Başkan Yalçın kırsalı adım adım geziyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahalleleri adım adım geziyor. Her fırsatta kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yalçın, son olarak da Başakpınar ve Çömlekçi’de mahalle sakinleriyle buluştu. Günlük yoğun programın ardından akşam saatlerinde de kırsal mahallelere ziyaretler düzenleyen Başkan Yalçın, her iki mahallede de büyük ilgi gördü.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel’in yanı sıra AK Parti Talas İlçe Başkanı Hasan Nuri Kuş ve teşkilat mensuplarıyla birlikte ilk olarak Başakpınar’a giden Başkan Yalçın, burada vatandaşların sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini aktardı. Mahalle Muhtarı Cemalettin Sivritaş’ın da hazır bulunduğu Başakpınar’da Başkan Yalçın’a ilgi büyüktü. İlk olarak Başakpınar’a yapılacak proje ve yatırımları anlatan Başkan Yalçın, ardından da çeşitli konularda gelen soruları yanıtladı. Başakpınar’ı ikiye bölecek Güney Çevreyolu’nun girişimleri sonucu bölge dışına çıkartıldığını söyleyen Başkan Yalçın, mahallede yapılması planlanan yeni imar planı, Mermerciler Sitesi, meydan düzenleme çalışması hakkında bilgiler verdi. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de Başkan Yalçın’ın kırsalda önemli işlere imza attığına vurgu yaparak, “Mustafa Yalçın başkanımız ve ilçe teşkilatımızla birlikte buradayız. Başkanımız sağ olsun kırsal mahallelerimizde çok güzel işler yapıyor. Sürekli vatandaşlarla bir araya geliyor. Bugün de buraya sizleri dinlemeye geldik.” dedi.

Başkan Yalçın, Milletvekili Karayel ve beraberindekiler Başakpınar’ın ardından Çömlekçi’ye geçti. Muhtar Şaban Yılmaz ve mahalle sakinlerince karşılanan heyet, burada da vatandaşlarla çay eşliğinde hasbihal etti. Çeşitli konulardaki istek ve önerileri dinleyerek çözüm önerilerini aktaran Başkan Yalçın ve Milletvekili Karayel, kırsal mahallelerin önemini bildiklerini ve buna göre hizmet ürettiklerini dile getirdi.

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İHA

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