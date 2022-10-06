Başkan Yalçın'dan Mevlid Kandili mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sas) dünyaya teşrifi olan Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 06.10.2022 12:43
  • Güncelleme: 06.10.2022 13:38
Başkan Yalçın'dan Mevlid Kandili mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sas) dünyaya teşrifi olan Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında, peygamber efendimizin dünyaya teşriflerinin insanlık tarihinin en önemli olayı olduğuna dikkat çekerek, “O’nun gelişiyle birlikte insanlık karanlıktan aydınlığa, dalaletten hidayete ermiştir. İnsanlığın huzur ve saadet tarihi yeniden yazılmaya başlanmıştır.” ifadelerine yer verdi. Mevlid Kandilinin aynı zamanda dua saati de olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın mesajını şu şekilde tamamladı: “Hemşehrilerimizin kandilini tebrik ediyor, bu hayırlı gecenin başta ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.”

“ARANIZDA SELAMI YAYINIZ”

Öte yandan Başkan Yalçın, ilçe genelindeki açık hava görsellerinde yayınlanan Mevlid Kandili tebrik mesajında, Peygamber Efendimizin selamlaşmanın önemine vurgu yaptığı bir hadisine yer verdi. ‘Aranızda selamı yayınız’ hadisinin merkeze alındığı görsellerde ‘merhaba, selamünaleyküm, günaydın, iyi günler, kolay gelsin’ gibi günlük hayatta selam ve iyi niyet belirtmekte kullanılan ifadeler yer aldı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uluslararası influencerlar Kayseri sağlık turizmini tanıtacak

Uluslararası influencerlar Kayseri sağlık turizmini tanıtacak

Büyüksimitci: '170 ülkeye mobilya ihracatı yapıyoruz'

Büyüksimitci: '170 ülkeye mobilya ihracatı yapıyoruz'

Talas'ın Espor Merkezine büyük ödül

Talas'ın Espor Merkezine büyük ödül

Taş: 'Başörtü ve dini özgürlükler anayasal güvenceye alınsın'

Taş: 'Başörtü ve dini özgürlükler anayasal güvenceye alınsın'

ERÜ Rektörü Altun, 6 fakültenin akademisyenleri ile buluştu

ERÜ Rektörü Altun, 6 fakültenin akademisyenleri ile buluştu

ORAN Kalkınma Ajansı'nda Bölge Planı Çalıştayları düzenlendi

ORAN Kalkınma Ajansı'nda Bölge Planı Çalıştayları düzenlendi

Çok Okunanlar
1
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas Belediyesi 'Genç Talas' standı ile ödül aldı

Talas Belediyesi 'Genç Talas' standı ile ödül aldı

Öğrencilerin otogardan doğrudan yurtlara ulaşabilmeleri için özel otobüs seferleri başladı

Öğrencilerin otogardan doğrudan yurtlara ulaşabilmeleri için özel otobüs seferleri başladı

DAHA FAZLA
Çelik: 'Kamuda çalışan işçilerin yemek ücretlerinde yapılan düzenlemeyi önemli buluyoruz'

Çelik: 'Kamuda çalışan işçilerin yemek ücretlerinde yapılan düzenlemeyi önemli buluyoruz'

Prof. Dr. Emre Alkin: 'Enerjiyi verimli kullanmak tek çare'

Prof. Dr. Emre Alkin: 'Enerjiyi verimli kullanmak tek çare'

Sümer Stadı zemin çalışma işlemi başladı

Sümer Stadı zemin çalışma işlemi başladı

Mutfak tüpü fiyatlarına indirim geldi

Mutfak tüpü fiyatlarına indirim geldi

Motorine 3 günde 3'üncü zam yolda

Motorine 3 günde 3’üncü zam yolda