Başkan Yalçın'dan kırsala müjde üstüne müjde

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, aylık olarak gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında kırsal mahallelere müjde üstüne müjde verdi. Başkan Yalçın, kırsala yapılan çalışmalara yenilerinin ekleneceğini belirterek, eğitimden çevreye, sosyokültürel faaliyetlerden altyapıya birçok alandaki projeleri açıkladı.

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  • 16.09.2022 10:45
  • Güncelleme: 16.09.2022 11:00
Başkan Yalçın'dan kırsala müjde üstüne müjde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, aylık olarak gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında kırsal mahallelere müjde üstüne müjde verdi. Başkan Yalçın, kırsala yapılan çalışmalara yenilerinin ekleneceğini belirterek, eğitimden çevreye, sosyokültürel faaliyetlerden altyapıya birçok alandaki projeleri açıkladı.

Her ay bir başka mahallede düzenlenen toplantı bu kez Yamaçlı’da gerçekleşti. Yamaçlı Sosyal Tesisindeki toplantıya Başkan Yalçın’ın yanı sıra başkan yardımcıları, ilgili daire müdürleri ve Talas’ın muhtarları katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Yamaçlı Muhtarı Serdar Özcan, yapımı yeni tamamlanan sosyal tesis ve imam evi başta olmak üzere mahallesine yapılan çalışmalar ve planlanan projelerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Başkan Yalçın da ayda bir olarak muhtarlarla bir araya geldiklerini belirterek, “Hepimiz devlet için millet için verilen vazifeyi hakkıyla yerine getirmek üzere buradayız" dedi. Hayatta mutlu olmanın önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, “Etrafımızda bardağın dolu tarafını görecek çok sebep var. Eğer boş tarafına bakacak olursak her gün kendi kendini yersin. Ben belediyemizde yapılan yapılmayan işleri kastetmiyorum ama her şey zamanı gelince olacak. Her işte kendimizi kasmaya gerek yok. Meseleyi kasmadan mutlu olmanın yoluna bakmalıyız" diye konuştu.

HİZMET VE YATIRIMLAR HIZ KESMEDEN DEVAM

Başkan Yalçın daha sonra kırsalda yapılması planlanan çalışmaları anlatarak müjdeleri sıraladı. Eğitimden çevreye, sosyokültürel işlerden altyapıya kadar geniş bir yelpazedeki projeleri açıklayan Başkan Yalçın, “Kırsal mahallelerimize yönelik bir festival veya tanıtım günleri hazırlığı içerisindeyiz. Her kırsal mahallemiz açılan stantta yöresini anlatsa, hemşehrilerimiz gelip orada çay kahve eşliğinde sohbet edip o yöreyi tanısa güzel bir sosyalleşme olur. Diğer yandan köylerimizdeki mezarlıkların içini fidan dikerek ağaçlandırma çalışmasını tüm hızıyla sürdüreceğiz. Çocuklarla, gençlerle köylümüzle birlikte bunu yapalım. Ağacı dikenlerin üzerinde isimleri yazılsın ki sahiplenilsin. Bu mevsimde yapalım bahara tutsun inşallah. Diğer yandan şehir dışı ve yurt dışında yaşayan hemşehrilerimizin irtibat numaralarını bize temin ederseniz bayramlarını kutlayalım. Köylerine aidiyette bu insanları getiremezsek ikinci nesil tamamen köyünü unutur. Reşadiye ve Kuruköprü’ye kazandıracağımız sosyal tesisin ihalesi yapıldı. Çömlekçi’ye yapılmak üzere, Örencik de buraya dahil olacak. Diğerleri de ilkbaharda yapılacak.” şeklinde konuştu.

KIRSALDAKİ ÖĞRENCİLERE ULAŞIM KOLAYLIĞI SAĞLANACAK

Eğitime büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Yalçın, öğrencilere ulaşım kolaylığı sağlayacaklarını belirterek, “Öte yandan ilçemizde okuyup kırsaldaki evine geç vakitte dönmek zorunda kalan öğrencilerimiz varsa muhtarlarımız tespit etsin. Biz Allah’ın izniyle bir otobüs kiralayıp yavrularımızı götürüp getiririz. Okusun bizim çocuklarımız. Geleceğimiz olan çocuklarımızın okuması yaptığımız bütün işlerden önemli. Hem memleketimizin kalkınmasına faydaları olur hem kendilerine.” dedi.

Toplantının sonunda pasta kesilerek Mengücek Muhtarı Ergün Şimşek’in doğum günü kutlandı.

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İHA

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