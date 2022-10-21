Başkan Yalçın’dan Fincancı çıkışı

Yalçın konu hakkında, “Vatan haini. Bu memleketin parasıyla okumuş, Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan bu kadın vatan hainliği yapıyor. Bundan daha iyi vatan hainliği olamaz. Çok net. Bu bakımdan kendisini kınıyorum” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, TSK’nın kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’yı sert bir dille eleştirdi. Geçmiş dönemde Van’da uzun süre Kayyum Genel Sekreteri olarak görev yaptığını söyleyen Başkan Yalçın, “Masum halkın üzerine göz kırpmadan roket atan, 40 yıldır bebek katilliği yapan bir terör örgütünün ağzından konuşan birisiyle karşılaştık. Orada terör örgütüyle yapılan mücadelelerden sonra şimdilerde Türk Tabipler Birliği Başkanı diye birisi çıktı terör örgütü ağzıyla, bizim Peygamber ocağı diye bildiğimiz, Peygamber ocağı diye gönlümüze ve beynimize nakşettiğimiz Silahlı Kuvvetlerimize laf söylemeye çalışıyor. Öyle bir haddi yok” şeklinde konuştu.

‘ÜSTÜNE VAZİFE OLMAYAN İŞLERDE AHKÂM KESMEYE ÇALIŞIYOR’

Güvenlik kuvvetlerinin her zaman dünyanın en şerefli ve en merhametli güvenlik kuvvetleri olduğunu dile getiren Yalçın, “Devletimiz gerekirse kudret elini gerekirse şefkat elini kaldırır. Fincancı, incelemesinde kimyasal silah gördüğünü söylüyor. Kendisi de bunun doğru olmadığını biliyor. Uluslararası anlaşmalara bağlı şekilde terörle mücadele edildiğini zaten Milli Savunma Bakanlığı ve devletin her kademesi açıkladı. Ama olay bu değil. Bu iftiranın doğru olmadığını kendileri de biliyor. Silahlı kuvvetlerimizin çalışmalarını akamete uğratmayı görev sayanlar şimdi üstüne vazife olmayan işlerde ahkâm kesmeye çalışıyor. Böyle bir şeye hiçbir şekilde kimsenin tevessül etmemesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘DEVLETİN KUDRET, ŞEFKAT VE ADALET ELİNE BAŞTA FİNCANCI’NIN İHTİYACI VARDIR’

Yapılan açıklamaların bir saygısızlık olduğu ve kabul edilemeyeceğini söyleyen Yalçın, “Fincancı kendisi terörist olabilir, terörist sevici olabilir ki son derece sicili kabarık. Sosyal medyasında bile bunu bir övünç vesilesi gibi ‘Abdullah Öcalan’a özgürlük verilmesi lazım’ diyebilen birisi. Vatan haini. Bu memleketin parasıyla okumuş, Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan bu kadın vatan hainliği yapıyor. Bundan daha güzel vatan hainliği olamaz. Çok net. Bu bakımdan kendisini kınıyorum. Askerimizi bağrıma basıyor, yüce Türk Milletinin komutanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından günümüze kadar geçmiş bütün ordu mensuplarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Terör seviciler bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti devleti bin yıllık devlettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin orduları Metehan’ın kurduğu ordudur. Ve bugüne kadar gelen ordu Peygamber ocağının birer devamıdır. Her birisi Peygamber Ocağının birer evladıdır. Devletin hem kudret eline hem şefkat eline hem de adalet eline başta Fincancı’nın ihtiyacı vardır. Bu devlet onları da vatandaşı olarak korumaktadır, ekmek yedirmektedir. Okuduğu tahsil yaptığı ülkenin devlet adamlarına, askerine, doğduğu topraklara yaptığı saygısızlık kabul edilemez” diye konuştu.