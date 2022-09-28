Başkan Yalçın'dan eğitime büyük katkı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, göreve geldiği günden bu yana ilçede eğitime yaptığı büyük katkılarla dikkat çekiyor. Okulların bakım onarım ve tadilatıyla başlayan faaliyetlerde Başkan Yalçın, ilçeye kazandırdığı ve kazandıracağı 14 okul yatırımıyla desteğini sürdürüyor.

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  • 28.09.2022 14:12
  • Güncelleme: 28.09.2022 14:58
Başkan Yalçın'dan eğitime büyük katkı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, göreve geldiği günden bu yana ilçede eğitime yaptığı büyük katkılarla dikkat çekiyor. Okulların bakım onarım ve tadilatıyla başlayan faaliyetlerde Başkan Yalçın, ilçeye kazandırdığı ve kazandıracağı 14 okul yatırımıyla desteğini sürdürüyor.

Öğretmen kökenli Başkan Mustafa Yalçın, her fırsatta eğitim camiasının yanında olmaya devam ediyor. Geleceğin gençliğin yetişmesinde olduğu anlayışıyla hareket eden Başkan Yalçın, 3 yıl içinde Talas’ın merkez ve kırsalında yeni okul yatırımlarıyla ve okulların bakım onarım ile tadilatlarıyla dikkatleri çekiyor.

Göreve başladığı günlerde ‘Belediye Mahallemizde’ sloganıyla başlayan ve kırsaldaki elektrik, su, kanalizasyon, temizlik, yol, asfalt gibi altyapı hizmetlerinin yer aldığı çalışmalarla bölgeye hizmet çıkarması gerçekleştiren Başkan Yalçın, bu çerçevede okulların da boya ve onarım gibi eksiklerini gidermeye başlamıştı. Başkan Yalçın’ın ülke çapında ses getiren bu önemli çalışmasının ardından ilçenin okul ihtiyaçlarını giderme adına yoğun mesai harcamasıyla büyük başarılara imza atıyor.

Başkan Yalçın’ın girişimleriyle bugüne kadar Talas Belediyesine ait arsalar üzerine hayırseverlerin desteğiyle çoğu nüfusun yoğun olduğu Mevlana Mahallesinde yer alan Mehmet Zeynep Akköse İlkokulu, Hanım Aydoğan Anaokulu, Mevlana İlkokulu ve Hikmet Cıngıllı Anaokulu eğitime kazandırıldı. Ayrıca Başakpınar Anaokulu da yine bu dönemde hizmete girdi. Şuan ise Emine Gönen Ortaokulu, Türkan-Av. Mehmet Altun Anaokulu, Türkan-Av. Mehmet Altun İlkokulu ve Kepez Ortaokulu’nun yapımı sürüyor.

Projesi hazır olan Türkan-Av. Mehmet Altun Ortaokulu, Türkan-Av. Mehmet Altun Lisesi, İzzet Bayraktar Anadolu Lisesi, Mevlana Anaokulunun ise yapımına önümüzdeki günlerde başlanılacak. Bunlara ilave olarak ise yine hayırseverin yaptıracağı Ahmet Gönen Lisesinin projesi hazırlanıyor.

Böylelikle Başkan Yalçın’ın özel girişimleriyle Talas’ta eğitim camiasının okul ihtiyaçları büyük oranda gideriliyor. Yapılan okul binaları ve ilçeye kazandırılan 7/24 Kütüphane, Altıntepe Semt Kütüphanesi, Mehmet Karamercan Kütüphanesi ile eğitimde beklenen başarılar elde edilmeye başlandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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