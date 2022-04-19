Başkan Yalçın'dan çocuklara 'Ramazan Günlüğüm'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın çocukların günlük tutma alışkanlığını geliştirmesi ve bunu başta oruç olmak üzere Ramazan ayının güzellikleri ile birleştirmesi amacıyla hazırlattığı 'Ramazan Günlüğüm' çocukları mutlu ediyor.

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  • 19.04.2022 10:39
  • Güncelleme: 19.04.2022 10:46
Başkan Yalçın'dan çocuklara 'Ramazan Günlüğüm'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın çocukların günlük tutma alışkanlığını geliştirmesi ve bunu başta oruç olmak üzere Ramazan ayının güzellikleri ile birleştirmesi amacıyla hazırlattığı ‘Ramazan Günlüğüm’ çocukları mutlu ediyor.

İçerisinde birçok farklı bilgiyi barındıran günlükte, her güne bir görev, Allah’ın güzel isimleri, Hz. Muhammed (s.a.v)’in sünnetleri, ilmihalden soru-cevaplar gibi birçok eğitici içerik yer alıyor. Günlükte ayrıca çeşitli görseller ile de çocuklara manevi bilgiler aktarılıyor. İlçe genelinde bulunan ilk ve ortaokullarda okuyan öğrencilere dağıtılan günlükler ayrıca Talas Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli organizasyonlarda da çocuklara ulaştırılıyor. Günlüklerini alan çocuklar, çok beğendiklerini ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. ‘Teşekkürler Başkan Amca’ diye Başkan Yalçın’a mutluluklarını ileten çocuklar, tuttukları oruçlara dair heyecanlarını ve sevinçlerini bu günlüğe yazarak saklayacaklarını dile getirdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da günlüğün sunuş yazısında çocukları günlük yazmaya teşvik ederek; “Oruç ayı Ramazan’a girmenin huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Bazılarımız anne-babalarımıza sorduğumuz sorularla orucun ne olduğunu anlamaya çalışırken bazılarımız ‘tekne orucu’ tutmanın heyecanını, bazılarımız da ilk kez tüm gün oruç tutmanın sevincini yaşayacağız. Yaşça biraz daha büyüklerimizin hedefi ise tüm Ramazan boyunca oruç tutmak olacak. Uykulu gözlerle sahur yapmak, sofranın başında heyecanla iftar saatini beklemek, ömrümüz boyunca unutmayacağımız Ramazan anıları olarak hafızalarımızda kalacak. Biz de elinizdeki günlük ile Ramazan ayı boyunca yaşadıklarınızı yazmanızı ve ileride okuyup hatıralarınızı canlandırmanızı istedik. Hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyor, gönlünüzden ve gözlerinden öpüyorum. Allahımız oruçlarımızı kabul etsin. Son olarak da size bir tavsiyem olsun: tuttuğunuz ilk oruçları ‘büyüklerinize satmayı’ unutmayın” ifadelerine yer verdi.

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İHA

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