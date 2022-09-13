Başkan Yalçın'dan Başakpınarspor'a destek

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Süper Amatör Kulübü A Grubu'nda mücadele eden ilçe kulüplerinden Başakpınarspor'un sezon açılışını gerçekleştirerek başarılar diledi.

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  • 13.09.2022 14:52
  • Güncelleme: 13.09.2022 15:11
Başkan Yalçın'dan Başakpınarspor'a destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Süper Amatör Kulübü A Grubu’nda mücadele eden ilçe kulüplerinden Başakpınarspor’un sezon açılışını gerçekleştirerek başarılar diledi.

Başakpınar Mahallesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Şaban Tankurt Başakpınar Spor Kompleksindeki törene katılan Başkan Yalçın, mahalle muhtarı Cemalettin Sivritaş’ın yanı sıra kulüp yöneticileri, teknik heyet ve sporcularla bir araya geldi. Özellikle genç sporcularla yakından ilgilenen Başkan Yalçın, futbolun yanı sıra tekvando ve diğer branşlarda spor yapan gençleri tebrik etti. Başkan Yalçın, ayrıca küçük sporcu kızları da kutlayarak başarılar diledi.

Başkan Yalçın, sporun önemine dikkat çekerek yaptığı kısa konuşmada, “Günümüzde artık sadece ilim eğitimi almak tek başına yeterli değil. Bunun yanında bir müzik dalıyla ilgilenmek, bir yabancı dil öğrenmek ve bir spor branşında ilerlemek çok önemli. Her alanda kendinizi iyi yetiştirirseniz hem aranan isim olursunuz hem ülkemizin faydalanabileceği nitelikli bireyler olursunuz. Böylelikle ülkemiz yarınlara daha ileri giderek dünya milletleri arasında önce çıkmış olur.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, Süper Amatör Kümede mücadele verecek olan Başakpınarspor’a da başarılar dileyerek, desteklerinin süreceğini ifade etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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