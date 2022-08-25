Başkan Yalçın'dan 2 yeni kütüphane daha

Talas Belediyesi, ilçenin dört bir yanına yeni kütüphaneler kazandırmaya devam ediyor. Hizmete giren 7/24 Kütüphane ve Altıntepe Semt Kütüphanesinin ardından Mevlana Mahallesinde bulunan Abdülhamid Han Camii ile Mevlana Camii müştemilatlarında iki yeni kütüphane daha yapılıyor. Ayrıca temeli Mayıs ayında atılan Mehmet Karamercan Kütüphanesinin de yapımı sürüyor.

Proje çerçevesinde Mevlana Camii’ne 400 metrekare, Abdülhamit Han Camii’ne 600 metrekare olmak üzere iki yeni semt kütüphanesi kazandırılacak. Nezih çalışma ortamı ile öğrencilerin ve araştırmacıların hizmetinde olacak kütüphaneler, bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Eğitime verdiği destekle bilinen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın Mevlana Mahallesi’ne kazandıracağı kütüphaneler, bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı. Çocukların sessiz, nezih ve güvenli bir ortamda ders çalışabilecekleri mekanlar oluşturulmasının önemli olduğuna vurgu yapan bölge sakinleri, eğitime verdiği destekten dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilk olarak 7 gün 24 saat açık olan ve ‘uyumayan kütüphane’ olarak bilinen 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’ni ilçeye kazandırmıştı. YKS, LGS ve TUS gibi sınavlarda derece yapan öğrenci ve akademisyenlerin tercih ettiği bir mekan olan 7/24 Kütüphanenin ardından da Kiçiköy’deki Altıntepe Camii müştemilatına Altıntepe Semt Kütüphanesi yapılmıştı.

İlçedeki 100 apartman ve caminin altına 100 kütüphane kazandırma projesini adım adım ilerleten Başkan Yalçın, şimdi de Mevlana Mahallesi’nde iki caminin müştemilatına iki yeni kütüphane kazandırıyor. Bununla birlikte temeli Mayıs ayında atılan Mevlana Mahallesi Mehmet Karamercan Kütüphanesi’nin yapım çalışmaları sürüyor.