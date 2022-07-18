Başkan Yalçın Başakpınarlılarla Çalıçukurda buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte Başakpınar Mahallesinde 14.’sü düzenlenen ‘Çalıçukur Yayla Şenliği’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Talas Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ve birlik ve beraberlik ruhunun hakim olduğu şenlikte vatandaşlar, hem eğlendi hem de doğal ortamın tadını çıkardı. Mahalle muhtarlığı tarafından hazırlatılan pilav ve etin ikram edildiği etkinlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından milli ve manevi duygulara hitap eden eserlerin yanında yerel sanatçılar da yöresel türkü ve şarkılarla etkinliğe katılanlara farklı bir gün yaşattı. İlk olarak şenliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başakpınar Mahalle Muhtarı Cemalettin Sivritaş, bu yıl 14.’sünü gerçekleştirdikleri etkinlikte buluşmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Talas Belediyesi’nin verdiği katkılara değinen Sivritaş, Başkan Yalçın ve emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra söz alan ve etkinliğe katılanlara hitap eden Başkan Mustafa Yalçın, konuşmasına Başakpınar Mahallesinin önemine değinerek başladı. “Başakpınar bizim için çok önemli” diyen Başkan Yalçın; Başakpınar’ın hem tarımda hem de hayvancılık alanında rol model bir mahalle olduğunun altını çizdi. Sözlerine birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaparak devam eden Başkan Yalçın; “Bu memleket bizim için çok kıymetli ve kıymetini bilmek için de gece gündüz çalışıyoruz. Bugün burada yetiştiği kadarıyla şenliğe katkı vermeye çalıştık. Hepinizin burada bir araya gelmenizden gurur duyuyorum, seviniyorum. Neden? Çünkü bu ülke bizim, bu topraklar bizim. Nice güzel günlerde bir araya gelmeyi arzu ediyorum. Başakpınar ile ilgili yapacaklarımızın projeleri önümüzde, yaptıklarımızı da siz zaten gördünüz. Sizin için ne yapsak azdır” dedi. Son olarak konuşan Kaymakam Yaşar Dönmez de şenliğin birleştirici rolüne dikkat çekerek yıllardır birbirini görmeyen insanların bu vesile ile buluştuğunu belirtti. Kaymakam Dönmez şunları söyledi;

“Bu şenlik vesilesiyle belki yıllardır birbirini göremeyen vatandaşlar birbirini görmüş olacak. İl dışından ve hatta başka ülkelerde olan vatandaşların buluşmasına vesile oluyor. Çok yakın akraba olduğu halde görüşemeyen insanlar görüşmüş olacak. O yüzden çok güzel bir hizmet. Başta, Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Muhtar Sivritaş, şenliğe sundukları katkılardan dolayı Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez’e plaket takdim etti.