Başkan Yalçın, Bakan Özer'e eğitim yatırımlarını anlattı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir dizi açılış ve etkinlik çerçevesinde Kayseri’ye gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e Talas’ta gerçekleştirilen eğitim yatırımlarını anlattı.

Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi açılış töreninde ve 2022-23 Eğitim Yılı Değerlendirme Toplantısında Bakan Özer ile bir araya gelen Başkan Yalçın, 7/24 Kütüphane’nin yanı sıra yapımı devam eden ve hizmete giren diğer kütüphaneler, ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden okullar, eğitim kurumlarında bakım onarım ve çevre düzenleme çalışmaları, öğrencilere tablet dağıtımı başta olmak üzere araç gereç desteği, günlük defteri dağıtımı, kültür gezileri gibi eğitime yönelik sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“ÖĞRETMEN BAŞKAN DİYALOĞU”

Öte yandan programda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın arasında ‘Öğretmen Başkan’ diyaloğu yaşandı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Özhaseki, Başkan Yalçın’ı kastederek, “Kendisi Talas Belediye Başkanımız. 10 yıl öğretmenlikten sonra belediyeci oldu. Büyükşehir Belediyesinde uzun yıllar birlikte çalıştık. Şimdi de öğretmen başkan olarak Talas’ta önemli işlere imza atıyor. Eğitim konusunda da önemli yatırımları var.” sözlerine yer verdi.

Bakan Özer de duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Yalçın’ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.