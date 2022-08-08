Başkan Yalçın: 'OSB'de dinleme cihazı bulunduğu haberleri asılsızdır'

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın yönetici odalarında dinleme cihazı bulunduğu iddialarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada OSB'de dinleme cihazı bulunduğu haberleri asılsızdır dedi.

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  • 08.08.2022 12:28
  • Güncelleme: 08.08.2022 12:44
Başkan Yalçın: 'OSB'de dinleme cihazı bulunduğu haberleri asılsızdır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın; yönetici odalarında dinleme cihazı bulunduğu iddialarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "OSB’de dinleme cihazı bulunduğu haberleri asılsızdır" dedi.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada; Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzdeki üst düzey yöneticilerin odalarında dinleme cihazı (böcek) bulunduğuna ilişkin haberler çıkmıştır. Bu haberlerde böcek aramasının yönetim kurulu üyelerimizin talebi üzerine yapıldığı iddia edilmiştir. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzde yönetim kurulu üyelerimizin talebi üzerine yapılmış bir arama ve bu aramalarda dinleme cihazı bulunduğu bilgisi asılsızdır. Kayseri OSB’de dinleme cihazları bulunduğuna ilişkin haberle alakalı bilgimiz ve ilgimiz yoktur. Kayseri OSB Yönetim Kurulu, bu tür konularla değil sanayicilerimize en iyi şekilde hizmet vermek ve onların taleplerini en iyi şekilde karşılamakla meşguldür. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.

İHA

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