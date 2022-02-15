Başkan Yalçın 'Kariyer Günleri'nde

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle 'Kariyer Günleri' programında bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

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  • 15.02.2022 14:01
  • Güncelleme: 15.02.2022 15:03
Başkan Yalçın 'Kariyer Günleri'nde
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle ‘Kariyer Günleri’ programında bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen ve Okul Müdürü Selçuk Erdem ile öğretmenlerin de katıldığı “Kariyer Günleri” programında konuşan Başkan Yalçın, öğrencilerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleşti. Eğitim hayatından belediye başkanlığına kadar geniş bir yelpazede hayatından kesitler aktaran Başkan Yalçın, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı ve meslek lisesinde okumanın sağladığı avantajlardan bahsetti.

BAŞKAN YALÇIN’DAN ÜÇ ÖNEMLİ TAVSİYE

Başkan Yalçın, öğrencilere çeşitli konularda önerilerde de bulunarak kitap okumanın önemine dikkat çekti. Ayrıca bir sanat dalıyla ilgilenmenin, lisanslı olarak bir spor branşıyla uğraşmanın ve en az bir yabancı dil öğrenmenin önemin vurgu yapan Başkan Yalçın, bu üç kuralın kendilerine her zaman kapı açacağını söyledi.

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da cevaplayan Başkan Yalçın’a programın sonunda Okul Müdürü Selçuk Erdem tarafından plaket takdim edildi.

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İHA

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