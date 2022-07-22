Başkan Yalçın 'Derdimiz buraları daha iyi hale getirmek'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte aylık rutin hale getirilen toplantı çerçevesinde muhtarlarla buluştu. İkili ardından kırsal mahallelerdeki çalışmaları yerinde inceledi.

Muhtarlarla yapılan toplantıda konuşan başkan Yalçın, bu toplantıların her ay rutin bir şekilde yapıldığını ifade ederek işleri planlama ve istekleri dinleme noktasında önem arz ettiğini dile getirdi. Belediye hizmetlerinin mahallelere yaptığı etkiye dikkat çeken Başkan Yalçın; “İnsanın yaşadığı her yerde ihtiyaçları tükenmez. İnsanlar için en güzeli olsun. Talas’ın en uzak mahallesi Talas’a 30 dakika uzaklıkta. Buralar artık şehir olarak görülen yerler. Derdimiz, buraları daha iyi hale getirmek. Derdimiz bu olunca iyi işleri iyi bir şekilde yapmak” ifadelerini kullandı. Daha sonra konuşan Kaymakam Dönmez, Başkan Yalçın’a yaptığı hizmetler için teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi;

“Daha önce de söylemiştim, tekrar ifade edeyim. Türkiye’de yaşayan en şanslı vatandaşlarsınız. Bu güzel cümleler olsun diye söylemiyorum, bunu içtenlikle söylüyorum. Sahip olduğumuz değerleri bilmemiz lazım. Sayın başkanımıza teşekkür ediyorum, gerek kırsalda gerek merkezde çok güzel işler yapılıyor. Siz de ihtiyaçlarınızı güzel dile getiriyorsunuz, dolayısıyla ortaya güzel işler çıkıyor.”

Toplantı sırasında söz alan mahalle muhtarları yapılan hizmetler ve yapılacak projeler için Başkan Yalçın’a teşekkür etti. İlçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen ikili daha sonra Çatakdere Mahallesindeki çalışmaları yerinde gördü ve yetkililerden bilgi aldı. Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez incelemelerin ardından Kayserigaz’ın buradaki devam eden hat döşeme süreciyle ilgili detaylı bilgi aldı. Buradaki incelmelerini tamamlayan ikili ve beraberindekiler daha sonra Çatakdere Mahallesine Talas Belediyesi tarafından yapılan fırını inceledi ve burada ekmek yapan mahalleli ile bir süre sohbet etti