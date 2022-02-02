Başkan Yalçın: '3 ayların manevi ikliminden istifade edilmeli'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, manevi iklimin başlangıcı olan üç ayların en güzel şekilde değerlendirilmesi gereken kıymetli bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

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  • 02.02.2022 10:08
  • Güncelleme: 02.02.2022 10:41
Başkan Yalçın: '3 ayların manevi ikliminden istifade edilmeli'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, manevi iklimin başlangıcı olan üç ayların en güzel şekilde değerlendirilmesi gereken kıymetli bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Üç ayların başlaması ve Regaib Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, kutlu zaman dilimlerine girildiğini belirterek, “Bugün üç ayların ilki olan Recep ayına girdik. Manevi atmosferi derinden hissedeceğimiz bu aylar, ayrıca kandilleri de içerisinde barındırıyor. Bunlardan ilki olan Regaib Kandilini de Perşembe akşamı idrak edeceğiz. Ben bu vesile ile başta Talaslı hemşerilerimiz olmak üzere bütün İslam âleminin üç aylarını ve kandilini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cenab-ı Hak bu gece hürmetine başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa bolluk bereket, huzur afiyet ve sağlıklı günler nasip etsin” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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