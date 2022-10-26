Başkan ve vali sokak basketbolu oynadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kayseri Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Spor A.Ş.'nin de destek verdiği, 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda gençlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile basketbol oynadı.

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  • 26.10.2022 14:55
  • Güncelleme: 26.10.2022 15:10
Başkan ve vali sokak basketbolu oynadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kayseri Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Spor A.Ş.’nin de destek verdiği, 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası’nda gençlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile basketbol oynadı.

Gençlerle çeşitli etkinliklerde kucaklaşan ve gençlere her alanda destek olduklarını yakından hissettiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç gençlerle buluşmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte, Kayseri Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin de yer aldığı, turnuvada gençlerle buluştu. Yerel yönetimler olarak, Kayseri’nin spor alanında da önde gelen şehirlerden birisi olduğunu ifade ederek, 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası’nda olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

“16 ilçe belediyemizle uyum içerisinde, istişare ederek şehrimizin her alanda arkasındayız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kayseri Valiliği’miz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’müz tarafından düzenlenen 3x3 sokak Basketbolu Turnuvası’nda gençlerimizle bir araya geldik. Sayın Valimizle hünerlerimizi sergiledik.”

Büyük çekişmeye sahne olan turnuvaya, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. de destek verdi.

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İHA

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