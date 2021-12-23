Başkan Uzunlu: 'Hepimizin cumhuriyete borcu var'

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu Cumhuriyetimizin bize sağladığı fırsat eşitliğinden faydalanan hepimizin cumhuriyete borcu var. Yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalar tüm kız kardeşlerimiz hayatın içinde eşit, sosyal, siyasal yaşama katılıncaya kadar devam edecektir dedi.

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  • Güncelleme: 23.12.2021 13:59
Başkan Uzunlu: 'Hepimizin cumhuriyete borcu var'
Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu; Cumhuriyetimizin bize sağladığı fırsat eşitliğinden faydalanan hepimizin cumhuriyete borcu var. Yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalar; tüm kız kardeşlerimiz hayatın içinde eşit, sosyal, siyasal yaşama katılıncaya kadar devam edecektir dedi.
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Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu; "Cumhuriyetimizin bize sağladığı fırsat eşitliğinden faydalanan hepimizin cumhuriyete borcu var. Yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalar; tüm kız kardeşlerimiz hayatın içinde eşit, sosyal, siyasal yaşama katılıncaya kadar devam edecektir" dedi.

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen programda, dernek üyeleri bir araya geldi. Programda açıklamalarda bulunan Derneğin Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, "Cumhuriyetle yaşıt halk temelli olan derneğimizin temel kitlesi kadındır. Kırmızı çizgimiz; laik, demokratik hayatta kadınların sosyal ve siyasal yaşamda eşit kazanımlarıdır. Genel merkezimizle birlikte aynı duygularla yaptığımız farkındalık çalışmaları, yürüttüğümüz Avrupa Birliği projelerinde; kamu yöneticileri, yerel yönetimler, siz katılımcılarımız, ilimizdeki sivil toplum kuruluşları ile dayanışma halinde çalışmaktayız. Kısaca var olmak, görünür olmak, ’çözümde biz kadınlar da varız’ demek için, her zaman sesinizi duyurmak için hep vardık. Cumhuriyetimizin bize sağladığı fırsat eşitliğinden faydalanan hepimizin cumhuriyete borcu var. Bu nedenle yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalar; tüm kız kardeşlerimiz hayatın içinde eşit, sosyal, siyasal yaşama katılıncaya kadar devam edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından 25 yılı aşan dernek üyelerine plaket takdim edildi.

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