Başkan Savran itfaiyecilerle sahurda buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sahurda itfaiye çalışanlarıyla buluştu.

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  • 11.04.2022 13:23
  • Güncelleme: 11.04.2022 13:23
Başkan Savran itfaiyecilerle sahurda buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sahurda itfaiye çalışanlarıyla buluştu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde itfaiye personeli ile bir araya gelerek, görev başında olan itfaiyecilere kolaylar diledi. Şehrin güvenliği için 24 saat görev başında olan itfaiyecilere teşekkür eden Savran, nöbetçi personeller ile birlikte sahur yaptı. Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli’nin de katıldığı ziyarette bir süre itfaiyecilerle sohbet eden Savran, “Rabbim milletimizin güvenliği için gece gündüz nöbet tutan kahraman Mehmetçiğimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi, itfaiyecilerimizi her türlü beladan, kazadan uzak tutsun” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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