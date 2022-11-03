Başkan Şahin'den taciz iddiasına yanıt

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin bir çocuk yurdunda meydana gelen taciz iddiası ile ilgili açıklama yaptı. 

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  • 03.11.2022 14:03
  • Güncelleme: 03.11.2022 14:04
Başkan Şahin'den taciz iddiasına yanıt
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin çocuk yurdunda gerçekleştiği iddia edilen taciz olayını bir sosyal medya sitesinin tıklanmak ve takipçi kazanmak üzerine bu durumu haber yapmasını yanlış bulduğunu dile getiren Başkan Şahin “Dün şehrimizde bir çocuk yurdunda aslı olmayan bir haber gerçekleşti. Tamamen düzmece, tamamen hazırlıklı oradaki çocuktan kaynaklı ve orada çalışanlar töhmet altında bırakılıyor. Bir sürü polis ekipleri oraya yığılıyor. Ve mahalleli de olayın aslı varmış gibi, orada bir taciz olmuş gibi çalışanlara saldırıyorlar. Bir sosyal medya sitesi de bunu haber yapıyor daha çok tıklanmak adına iğrenç bir şey yapıyor. Sosyal medya yasasına da aykırı. Kendilerini uyardık. İlk davayı bununla ilgili açacağız. Çocuklar tamamen idareyi kullanıyor. Bakın burada yapılan bir yanlış var, o da şu; Valilik Valilerin eşleri Kaymakamlar ve eşleri Belediye Başkanları ve onların eşleri ve ileri gelenler sık sık oraya ziyaret yaparlar. Basına fotoğraf vermek için, biz çocukları ziyaret ettik demek için. Ancak burada bir yanlış yaparlar çocukları kenara çekip, size burada bir şey diyorlar mı, kızıyorlar mı, iş yaptırıyorlar mı gibi saçma sapan çocuk yetiştirmeye ters laflar söylerler. Onlar da bu durumu kullanır. Tabiri caizse orada kalan çocuklar Devleti parmağında oynatıyor. Devlet kurumları onların her dediğine itibar ediyorlar. Onlarda bunu bildikleri için çalışanları tehdit ediyorlar. Dün de kendisine verilecek haklı bir cezai idare tarafından üzerine bu cezayı yazarsanız işinizden ederim tehdidiyle saçma sapan bir kurgu yapıyor. Bu kurguya da bir sosyal medya hesabı atlıyor. Burada bizim dikkat etmemiz gereken o çocuklarla ilgili oluşacak haberlerde biraz dikkat. Yoksa bunun önünü alamayız. O çocuklar aslı astarı olmadık yerde beni taciz ediyor diye masum insanları suçlarlar. Ve yönetim, açığa alınacak soruşturma olacak. Ben devletten ve valilikten bir duyarlılık bekliyorum. Bu olay tamamen yalan, çocuğun yalanı üzerine kurulmuş. Bir haber sitesinin daha çok tıklanmak daha çok takipçi almak üzerine bir çabası. Bu çabaya karşı oradaki çalışanları korumak. O çocuklar evlerinde kalamadıkları için anne babaları bakmadığı için oraya geldiler. Annelik babalık yapılıyor kendilerine her türlü kahırları çekiliyor. Bir de tehdit ediyor bunları. O tehditlere pabuç bırakmamak lazım. O çocukların çalıştırılması lazım. Hayatı öğrenmeleri lazım. Yoksa 18 yaşından sonra hiçbir şey bilmeyen, beceremeyen olarak toplumda bir bela oluyorlar” şeklinde konuştu.

1ha

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