Başkan Polat, güven tazeledi

Avrupa Kayserililer Birliği Genel Kurulunda tek liste ile seçimlere giren mevcut Başkan Muzaffer Polat yeniden başkan seçildi. 

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  • 29.10.2022 20:09
  • Güncelleme: 29.10.2022 20:09
Başkan Polat, güven tazeledi

Avrupa Kayserililer Birliği Genel Kurulu 23 Ekim Pazar günü saat 11:00'da Almaya'da gerçekleştirildi. Genel Kurul İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunun ardından divan heyetinin seçimi başladı. Daha sonra Faaliyet ve Denetim Kurulu raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Mevcut Başkan Muzaffer Polat, bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak projeler hakkında konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra seçimlere geçildi. Genel Kurula katılan üyelerin tamamının oyunu alan mevcut Muzaffer Polat, yeniden Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı olarak seçildi.

Genel Kurula, telekonferans sistemi ile bağlanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ak Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile 23. ve 24. Milletvekili Yaşar Karayel bağlanarak genel kurulun hayırlı olmasını ve yeni yönetime başarılar diledi. 

Başkan Muzaffer Polat ise kendisi ve ekibini 3'üncü kez seçen üyelerine teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Yeni katılan üyelere rozet takdimi gerçekleştirildi.

1ha

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