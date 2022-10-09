Başkan Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt yıkım çalışmalarına katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Caddesi'nde başlayan yıkım çalışmalarına katılarak, Melikgazi genelinde 600 adet metruk yapı ve gecekondu yıktıklarını söyledi.

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  • 09.10.2022 10:50
  • Güncelleme: 09.10.2022 10:59
Başkan Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt yıkım çalışmalarına katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Caddesi’nde başlayan yıkım çalışmalarına katılarak, Melikgazi genelinde 600 adet metruk yapı ve gecekondu yıktıklarını söyledi.

Mahallede bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları sürerken diğer yandan da okul, park ve yol gibi birçok hizmeti de kazandırdıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Gece gündüz, hafta içi hafta sonu fark etmez. Melikgazi’miz için daima sahadayız; sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde Şükran Caddesi’nde yıkım çalışmalarına başladık. İnşallah burayı güzel bir hale getiriyoruz. Şükran Caddesi’nde toplam 30 tane gecekonduyu yıkmış olacağız. Bugün 15 tanesini yıkıyoruz geri kalan 15 tanesinde yıktıktan sonra Şükran Caddesi genişleyecek. 5 ay önce başladığımız 1. etap 6 bloktan oluşan Yıldırım Beyazıt kentsel dönüşüm projesinde bazı bloklar bitme aşamasına geldi. Hızla ilerliyor. Hak sahiplerini yeni konutlarıyla en kısa zamanda buluşturacağız. Kentsel dönüşümün hemen yanında ilkokul ve anaokulu olmak üzere okul projelerimizde devam ediyor. Bu okullarda bittiğinde bölgenin okul ihtiyacını da karşılamış olacağız. Dolayısıyla Yıldırım Beyazıt çevresi çok daha güzel bir çehreye kavuşacak. Sivas Caddesi’ne Hulusi Akar Bulvarı’na bağlayan güzel bir Dr. Sami İpek Caddesini de yapıp tamamlamıştık. Şimdi hemen onun yakınında bulunan Şükran Caddesi’ni de genişletip güzel bir yol ortaya çıkaracağız. Kentsel dönüşüm bloklarınızla devam ediyor. Onun yanında hemen ikinci etap çalışmasına başlayacağız” dedi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nin çok güzel bir mahalle haline geldiğini dile getiren Palancıoğlu, “Küçük Ali, Anbar, Kazım Karabekir Mahallesi’nde yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarımızla zannediyorum Melikgazi Belediyesi Türkiye’de kentsel dönüşümde öncü belediyelerden bir tanesidir. İnşallah kazasız belasız bu inşaatları tamamlarız. Toplamda yıktığımız gecekondu sayısı 600’ü geçti. Bu metruk yapıların ortadan kalkmasıyla daha huzurlu ve daha güvenilir bir çevre ortaya çıktı. Hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

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İHA

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