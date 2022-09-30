Başkan Palancıoğlu, turnuvanın 2. gününde başarılı olan takımları kutladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde yapılan Kayseri Erciyes Cup'ın 2. gününde 2 müsabaka daha oynandı.

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  • 30.09.2022 14:38
  • Güncelleme: 30.09.2022 14:38
Başkan Palancıoğlu, turnuvanın 2. gününde başarılı olan takımları kutladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde yapılan Kayseri Erciyes Cup’ın 2. gününde 2 müsabaka daha oynandı.

Kazanan takımları tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Turnuvanın ikinci günü Galatasaray ve Beşiktaş akabinde Bursa Uludağ ve Melikgazi Kayseri takımımız mücadele etti. İkinci günün ilk maçında Galatasaray, Beşiktaş’ı 80-75’lik sonuçla mağlup etti. Günün ikinci maçında turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ ile karşılaşarak 67-61’lik sonuçla mağlup oldu. Melikgazi Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimiz her geçen gün artıyor. Spor Dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın insanları bir araya getiren en önemli olgudur. İlçemizde bir taraftan spor salonları ve sahaların sayılarını artırırken, diğer taraftan lisanslı sporcu sayımızı da artırıyoruz. Sporu tabana yayma ve altyapıyı güçlendirme çalışmalarının neticelerini alıyoruz. Müsabakalarla daha fazla başarılı sporcuyu şehrimizde ağırlamak istiyoruz. Sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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