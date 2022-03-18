Başkan Palancıoğlu şehitliği ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yaparak, şehit aileleri ile yakından ilgilendi.

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  • 18.03.2022 12:32
  • Güncelleme: 18.03.2022 12:40
Başkan Palancıoğlu şehitliği ziyaret etti
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yaparak, şehit aileleri ile yakından ilgilendi.

Şehitliği ziyaret ederek şehitlerin mezarına karanfil bırakıp dua eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Kartal’daki Askeri Şehitliğimiz ve Asri Mezarlığımızdaki Polis Şehitliğini ziyaret ederek dualar ettik. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı kapsamında tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz. Tüm gazilerimizden de Allah razı olsun. Rabbim ülkemizin ilelebet gelişmesini nasip etsin. Ülkemizi payidar eylesin. Bu ülkemiz için can veren şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Nice güzel huzurlu günlere Rabbim hayırla ulaşmayı nasip etsin” diye konuştu.

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İHA

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