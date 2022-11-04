Başkan Palancıoğlu, Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Dairelerini İnceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi'nde modern bir yaşam merkezi kurduklarını söyleyerek satışı yapılacak olan 17 daireden almak isteyenleri satış ofisine davet etti.

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  • 04.11.2022 14:33
  • Güncelleme: 04.11.2022 15:07
Başkan Palancıoğlu, Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Dairelerini İnceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi’nde modern bir yaşam merkezi kurduklarını söyleyerek satışı yapılacak olan 17 daireden almak isteyenleri satış ofisine davet etti.

Kazım Karabekir Mahallesi’nde ve Talas’ta bulunan 17 adet dairenin satışını ihale ile gerçekleştireceklerini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; "Burada büyük bir projeyi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bir iki aydan burası tamamen bitmiş oluyor. Okullar, kütüphaneler, sağlık ocağı, pazaryeri, parklar gibi birçok hizmeti buraya kazandırdık. Dolayısıyla burası Kayseri’nin şu anda belki de en güzel mahallelerinden biri haline geldi. Yaklaşık 10.000 nüfus burada yaşayacak. Burada bulunan kentsel dönüşümden geçen 15 dairemiz ve Talas’tan 2 dairemizin satışını yapacağız. Dolayısıyla daire ihtiyacı olanlar varsa belediyemize mutlaka müracaat etsinler. Burada bizim tanıtım ofisimiz var arkadaşlarımız daireleri gezdirebilecekler. Dolayısıyla 2+1 ve 3+1 büyüklüğünde farklı daireleri gezerek alabilirsiniz. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızı memnun edecek hizmetler yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak birçok hizmeti sizlerle buluşturuyoruz. Her gün yeni bir açılış temel atma projeyle siz vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İhalemizin detaylar için satış ofisimizi ziyaret edebilir veya web sitemiz üzerinden bilgi alabilirsiniz" dedi

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İHA

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