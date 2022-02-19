Başkan Palancıoğlu, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'ni bilgilendirdi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği ile bir araya gelerek, 2021 yılı yatırım ve hizmetlerini dernek üyelerine görsel sunum eşliğinde anlattı.

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  • 19.02.2022 13:49
  • Güncelleme: 19.02.2022 14:11
Başkan Palancıoğlu, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'ni bilgilendirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği ile bir araya gelerek, 2021 yılı yatırım ve hizmetlerini dernek üyelerine görsel sunum eşliğinde anlattı.

Melikgazi’yi her yıl bir adım daha öne taşıdıklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu; “Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği’ne 2021 yılı çalışmalarımızı aktardığımız sunumumuzu gerçekleştirdik. 2021 yılı da Melikgazi Belediyesi açısından yoğun, hizmet ve rekorlara dolu bir yıl oldu. Sağlık ocakları, camiler, okullar, yeni yol ve bulvarlar, park ve yeşil alan ihtiyaçlarının giderildiği bir yıl oldu. İlçemize 5 adet sosyal tesis, 13 adet okul, 5 adet aile sağlığı merkezi 2 adet 112 acil istasyonu, 9 cami 3 diyanet eğitim ve kültür merkezi kazandırdık. 162 bin ton asfalt serimi ile 162 kilometre yol yaparak asfaltta geçen seneki rekorumuzun üstüne çıktık. 14 adet yeni park yaparak ilçemizde hizmete sunduk. Koştur koştur hizmet ettik. 2021 yılı ihtiyaçlarının karşılandığı bir yıl oldu. Geçmiş yıllardan gelen birikimlerimiz, ortaya koyduğumuz ‘referans hizmetler’ ve Melikgazi’mizi en ileriye taşıma aşkıyla yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemiz için biriz ve beraberiz. İlimizdeki STK’lar ile uyum içinde çalışmaya ilçemiz için istişareler ederek el birliği ile çalışmaya proje üretmeye devam edeceğiz. Toplantımıza katılımları için Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

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