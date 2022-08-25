Başkan Palancıoğlu, İl Sağlık Müdürü ile yapımı devam eden sağlık merkezlerini inceledi

Önce Sağlık parolasıyla ilçeye yeni aile sağlığı merkezleri kazandırmaya devam eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ile birlikte ilçedeki sağlık yatırımlarını yerinde inceledi.

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  • 25.08.2022 15:45
  • Güncelleme: 25.08.2022 15:45
Başkan Palancıoğlu, İl Sağlık Müdürü ile yapımı devam eden sağlık merkezlerini inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

"Önce Sağlık" parolasıyla ilçeye yeni aile sağlığı merkezleri kazandırmaya devam eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ile birlikte ilçedeki sağlık yatırımlarını yerinde inceledi.

Sakarya Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan Süheyla Kantarcı Aile Sağlık Merkezinin çok yakında hizmete başlayacağını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sağlık konusunda Türkiye’miz muazzam seviyede hizmet veriyor. Vatandaşlarımız ileri derecede hizmetler alıyor. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak çorbada tuzumuz bulunsun istiyoruz. Belediye bütçemizi ve hayırsever bütçemizi birleştirerek güzel projelere imza atıyoruz. Mahallelerimize okullar, camiler, Kur’an Kursları ve sosyal tesisler yaptığımız gibi sağlık ocaklarını da halkımızın hizmetine sunuyoruz. Hayırseverlerimiz Murat Kantarcı ve Süheyla Kantarcı ile birlikte yaptırdığımız sağlık ocağımızı gezerek inceledik. Yakında açılışını yapacağız inşallah. Şuanda temelini attığımız, inşaatı biten ve tamamlanmak üzere olan toplamda 8 adet Aile Sağlığı Merkezi projemiz var. Sağlık merkezlerimizin bir kısmına ilave olarak 112 Acil Yardım İstasyonları çalışmalarımız da devam ediyor. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. İl Sağlık Müdürümüz ve Valiliğimiz ile koordinasyon içerisinde olup ihtiyaç olan yerlere sağlık merkezlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Valiliğimize, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, sağlık camiasına ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

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