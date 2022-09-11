Başkan Palancıoğlu Gürpınar Mahalle sakinleri ile buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 'Mahalle Buluşmaları' çerçevesinde Gürpınar Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • 11.09.2022 17:32
  • Güncelleme: 11.09.2022 18:16
Başkan Palancıoğlu Gürpınar Mahalle sakinleri ile buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ’Mahalle Buluşmaları’ çerçevesinde Gürpınar Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Bu yıl ‘Mahalle Buluşması’ etkinliğinin 8.’si olan Gürpınar Mahalle Bulaşması ile de bu hizmetin kuşaklar arası bir iletişim ve tanıtma adına ne kadar anlamlı olduğunu kanıtladığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Mahalle Buluşmaları programı çerçevesinde mahalleliler ailesi, komşusu ve akrabası ile araya gelerek hem eğleniyor hem de hasret gideriyor. Daha da önemlisi barış, birlik, beraberlik ve kardeşlik pekişiyor. Mahalle buluşmalarımız çerçevesinde Gürpınar Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklar yaz akşamlarının tadını çıkartmaları için her türlü hizmeti verildi. Herkes için farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Dede, oğul ve torun hepsi bu etkinlikte beraberdi. 14 mahallede planlanan bu etkinler zincirinin 8.’si düzenlendi. Gürpınar yazın bu güzel akşamında geçmişlerindeki birliktelik ve beraberliği gelecek kuşaklara aktarmanın mutluluğunu yaşadılar" dedi.

Çocuklara, gençlere ve ailelere çeşitli animasyon, gösteri ve ikramlarda bulunulduğunu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, gerçekleştirilen her mahalle buluşması etkinliğinde dostluk, barış ve tekrar bir araya gelme sözü ile etkinliğin sona erdiğini sözlerine ekledi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de aileler sabah namazında bir araya geldi

Kayseri'de aileler sabah namazında bir araya geldi

Başkan Palancıoğlu: 'MEL-MEK 2022-2023 ilk dönem kayıtları başladı'

Başkan Palancıoğlu: 'MEL-MEK 2022-2023 ilk dönem kayıtları başladı'

Başkan Büyükkılıç, binlerce genç ve ailesinin coşkusuna ortak oldu

Başkan Büyükkılıç, binlerce genç ve ailesinin coşkusuna ortak oldu

Kayseri Büyükşehir, sel felaketi yaşayan Pakistan'a yardım tırı gönderdi

Kayseri Büyükşehir, sel felaketi yaşayan Pakistan'a yardım tırı gönderdi

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'da en iyi projeleri hayata geçiriyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'da en iyi projeleri hayata geçiriyoruz'

Çocuğuna baskı uygulayan komşusundan şikayetçi oldu

Çocuğuna baskı uygulayan komşusundan şikayetçi oldu

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

4
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

5
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

6
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YRP'li Doğan Bekin Kayseri'ye geldi

YRP’li Doğan Bekin Kayseri’ye geldi

Yeşilhisar'da bulunan Şifalı Suya yoğun ilgi

Yeşilhisar’da bulunan Şifalı Suya yoğun ilgi

DAHA FAZLA
Başkan Palancıoğlu Gürpınar Mahalle sakinleri ile buluştu

Başkan Palancıoğlu Gürpınar Mahalle sakinleri ile buluştu

'Hesap sorulsun'

'Hesap sorulsun'

Apartmanın bodrum katında yangın

Apartmanın bodrum katında yangın

Kuaför muhtardan minik öğrencilere okul öncesi ücretsiz tıraş

Kuaför muhtardan minik öğrencilere okul öncesi ücretsiz tıraş

Migrende 'atak' uyarısı

Migrende 'atak' uyarısı