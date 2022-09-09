Başkan Palancıoğlu, Danışmentgazi Mahallesin'deki 20 derslikli ilkokulda incelemelerde bulundu

Melikgazi Belediyesi olarak 3 yılda 16 eğitim kurumunu şehre kazandırdıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Danışmentgazi Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan 20 derslikli ilkokul binasını inceleyerek son durumu hakkında bilgi aldı.

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  • 09.09.2022 13:48
  • Güncelleme: 09.09.2022 15:32
Başkan Palancıoğlu, Danışmentgazi Mahallesin'deki 20 derslikli ilkokulda incelemelerde bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi olarak 3 yılda 16 eğitim kurumunu şehre kazandırdıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Danışmentgazi Mahallesi’nde Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan 20 derslikli ilkokul binasını inceleyerek son durumu hakkında bilgi aldı.

Melikgazi Belediyesi olarak eğitime çok önem verdiklerini ve bu amaç ile ihtiyacı duyulan semtlerde okul yaptırdıklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hayırsever belediye olarak yaptırılan ve devam eden inşaat alanlarında çalışmaları yerinde incelemelerde bulunuyoruz. 21 Eylül 2021 yılında temeli atılan ilkokulun inşaatı bir yıl içerisinde tamamladık. Kısa zamanda Çevre düzenlemesi ve iç döşemesini de tamamlanıp hizmete sunacağız. Kayseri’nin neresine baksanız okul, cami, üniversite ve sağlık ocağı binalarında hep kamu kurumların bir yatırımı görürsünüz. Bir miktar katkı sağlayan Kendiroğlu ailesine bu güzel hayrı için teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Danışmentgazi Mahallesi’nde 20 derslikli İbrahim Kendiroğlu İlkokulu’nun bu yılsonunda hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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