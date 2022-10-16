Başkan Palancıoğlu, Çarşı Melikgazi'deki çalışmaları inceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri ve Melikgazi'ye değer katacak bir hizmet olan 'Çarşı Melikgazi' projesini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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  • 16.10.2022 12:11
  • Güncelleme: 16.10.2022 13:39
Başkan Palancıoğlu, Çarşı Melikgazi'deki çalışmaları inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri ve Melikgazi’ye değer katacak bir hizmet olan ’Çarşı Melikgazi’ projesini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Farklı konseptte bir alışveriş mekânını Melikgazi’ye kazandırdıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Kızılırmak Caddesin üzerinde 2 katlı olarak inşa edeceğimiz Çarşı Melikgazi’de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şuanda kabası bitmek üzere. Gelecek sene açmış olacağız. Heyecan verici güzel bir proje. Meyve ve sebze satışı, balıkçı, şarküteri, baharatçı, pastane, çiçekçi, sahaf gibi farklı fonksiyonlar olacak. Bazı kısımların çoğu bitti betonarme kısımlar devam ediyor. 7 gün açık olacak olan çarşı tamamlandığında esnafımızın ve bölge halkının büyük bir ihtiyacını giderecek. Bu proje bittiğinde Kayseri’ye yeni ve farklı bir mekân kazandırmış olacağız. Yeni bir etkinlik alanı ve alışveriş merkezi daha olacak. Budapeşte, Barcelona, İrlanda gibi yerlerde gördüğüm uygulamaya benzer bir çalışma yapıyoruz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kayserimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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İHA

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