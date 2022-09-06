Başkan Palancıoğlu, belediye zabıtaları ile bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Zabıta Haftası dolayısıyla düzenlediği programda, Melikgazi'de görev yapan zabıtalarla bir araya geldi.

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  • 06.09.2022 11:35
  • Güncelleme: 06.09.2022 11:48
Başkan Palancıoğlu, belediye zabıtaları ile bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Zabıta Haftası dolayısıyla düzenlediği programda, Melikgazi’de görev yapan zabıtalarla bir araya geldi.

Zabıta teşkilatının 196. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Belediye ile vatandaş arasında köprü görevi gören Zabıta teşkilatına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini dinleyen, güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturan zabıta teşkilatımız, gece gündüz özveri ve fedakârca çalışmalarını yürütüyor. Bizim amacımız ceza kesmek değil denetimler yaparak düzeni ve huzuru sağlamak. En önemli görevimiz budur. Hepsinden önemlisi zabıta ekiplerimizin güler yüzlü olması gerek. Rabbim hepimizin yüzünü güldürsün” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Gülümsemek, güler yüzlü olmak birçok olayı çözer. Şehrimizi ülkemizi koruyup kollamamız lazım. Duruş, davranış ve yaşam şeklimizle topluma örnek olmamız lazım. Bu çerçevesinde belediyelerimizin kolluk birimi olarak, yaşamımızın kolaylaşması, esenliğin ve düzenin sağlanması için görev yapan Zabıta Teşkilatlarımızın haftalarını kutlar, görevlerinde başarılar dilerim” diye konuştu.

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İHA

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