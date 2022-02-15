'Mimarsinan OSB'nin atıkları ekonomiye kazandırılacak'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesince Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde yer alan evsel ve işyeri atıklarının Melikgazi Belediyesince değerlendirilerek ekonomiye kazandırılacağını söyledi.

PAYLAŞ
  • 15.02.2022 11:51
  • Güncelleme: 15.02.2022 11:58
'Mimarsinan OSB'nin atıkları ekonomiye kazandırılacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesince Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde yer alan evsel ve işyeri atıklarının Melikgazi Belediyesince değerlendirilerek ekonomiye kazandırılacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesince başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ve örnek gösterilen evsel ve işyeri atıklarının geri toplanılarak değerlendirilmesi çalışmasının gün geçtikçe geliştiğini ve büyüdüğünü belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi üretim de ve yapmış olduğu ihracatı ile Kayserimizin için bir kazanç merkezidir. Gıda, inşaat, makine, mobilya, beyaz eşya, elektrik-elektronik, kimya, maden gibi birçok alanda faaliyet gösteren 404 firma yer almaktadır. Bu firmaların atıkların hepsi düzenli olarak toplanarak Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesislerinde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılacaktır. Bu yönde Belediye Meclisimizce karar alındı. Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol ile sanayi bölgesinin evsel atıklarını biz toplayarak, geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırıyoruz. Çünkü her atık çöp değildir. Geri dönüşüm yalnızca çevre ve halk sağlığına değil, ekonomiye de kayda değer biçimde katkı sağlıyor. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinden günlük 6 ton evsel atık çıkıyor. Bunu tesislerimizde ayrıştırarak tekrar hammadde olarak kullanımını sağlayacağız. Böylece çevreye, üretime ve ekonomiye katkı sağlayacağız” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Armada Kayak ve Snowboard Kulübü'nden büyük başarı

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü'nden büyük başarı

AGD Başkanı Aydınözü: '200 milyon insana azınlık muamelesi yapılıyor'

AGD Başkanı Aydınözü: '200 milyon insana azınlık muamelesi yapılıyor'

Yaralı baykuş tedavi ediliyor

Yaralı baykuş tedavi ediliyor

'Yeni raylı sistem hatlarında hummalı çalışma sürüyor'

'Yeni raylı sistem hatlarında hummalı çalışma sürüyor'

Büyükşehir akaryakıt yeri satacak

Büyükşehir akaryakıt yeri satacak

Kayseri'de kayan toprağın altında ayağı sıkışan işçi mahsur kaldı

Kayseri'de kayan toprağın altında ayağı sıkışan işçi mahsur kaldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

3
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

6
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Çolakbayrakdar: 'Çocuklarımızı geleceğin Türkiye'sine hazırlıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Çocuklarımızı geleceğin Türkiye'sine hazırlıyoruz'

Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu kuruldu

Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu kuruldu

DAHA FAZLA
Çaresizliğin fotoğrafı

Çaresizliğin fotoğrafı

'Oyumuz yüzde 37'lerin altına hiç düşmedi'

“Oyumuz yüzde 37’lerin altına hiç düşmedi”

Besici ve öğrenci evlerinin su faturalarının yarısı karşılanacak

Besici ve öğrenci evlerinin su faturalarının yarısı karşılanacak

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti

Elektrik faturalarında düzenleme

Elektrik faturalarında düzenleme