Başkan Palancıoğlu: 'Melikgazi, Türkiye'de 13. sırada'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'de konut satışında 13 bin 440 satış ile 13'üncü sırada olduklarını söyledi.

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  • 02.10.2022 13:03
  • Güncelleme: 02.10.2022 13:06
Başkan Palancıoğlu: 'Melikgazi, Türkiye'de 13. sırada'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de konut satışında 13 bin 440 satış ile 13’üncü sırada olduklarını söyledi.

Planlı, programlı ve gerçekçi yatırımlar ile modern kentleşmeyi gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2021 yılında konut satışında 13 bin 440 ile 13’üncü sırada yer almalarında belediye yatırımlarının, çevre yatırımlarının, yeni yolların açılmasının ve en önemlisinin kentsel dönüşüm projelerinin başarısının yer aldığını kaydetti. Bir şehrin nitelikli, sağlıklı ve modern kentleşmesinde belediye yatırımlarının lokomotif görevi üstlendiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Belediye yatırımları ile özel sektör yatırımları da gelişmekte ve artmaktadır. Yeni yolların açılması, imar planlamaları, 18. madde uygulamaları, park ve çevre düzenlemeleri en önemlisi kentsel dönüşüm projeleri ile özel sektörü hareketlendirmektedir. Konut satış verileri önemlidir. Çünkü konut satışları özellikle yeni konut satışları bir şehrin cazibe merkezi olduğunun en büyük göstergesidir. 2021 verilerine göre Kayseri şehrinde genelde 31.847 konut satışı yapılmış olup bunun 13 bin 440 tanesi Melikgazi ilçesinde gerçekleşmiştir. Yani tüm şehrin yüzde 42.2 Melikgazi ilçesinde gerçekleşmesi Melikgazi’nin de Kayseri için bir cazibe merkezi olduğunun ifadesidir” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2022 yılında gerçekleştirilen yeni çalışma ve projelerle cazibe merkezi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İHA

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