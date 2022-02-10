Başkan Palancıoğlu: 'Melikgazi'de kapalı yol bulunmuyor, ekipler çalışıyor'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarının ilk saatlerden itibaren başladığını söyleyerek, Melikgazi’de kapalı yol olmadığını belirtti.

Belediye ekiplerinin soğuk havanın etkisiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı da önlem aldığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; “Şehrimizde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü. Kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı, çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Tüm ekipler başta ana arterler olmak üzere otobüs güzergâhları, okul, hastaneler, kamu kurumları, cadde, sokak ve kaldırımların açık kalması için yoğun bir çalışma yaptı. Devam eden kar yağışı ile birlikte ekipler tarafından da sürekli temizleniyor. Ben de ekiplerimizin karla mücadele çalışmalarını takip ediyorum. Çok şükür ilçemizde kapalı yol yok. Ulaşım sorunu da bulunmuyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına sahada çalışmalarımız 24 saat aralıksız devam edecek. Özellikle buzlanma olabilecek bölgelerde sorun yaşanmaması için hassasiyetle çalışacağız. Büyük fedakarlıkla sahada çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.