Başkan Palancıoğlu: 'Melikgazi 973 ilçe arasında 46. sırada yer aldı'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 973 ilçe arasında yapılan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması sonuçlarının açıklandığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, araştırma sonucuna göre Melikgazi ilçesinin Türkiye'de 46'ncı, Kayseri'de ise birinci sırada yer aldığını söyledi.

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  • 21.04.2022 15:12
  • Güncelleme: 21.04.2022 16:12
Başkan Palancıoğlu: 'Melikgazi 973 ilçe arasında 46. sırada yer aldı'
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 973 ilçe arasında yapılan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması sonuçlarının açıklandığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, araştırma sonucuna göre Melikgazi ilçesinin Türkiye’de 46’ncı, Kayseri’de ise birinci sırada yer aldığını söyledi.

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması ile ilçelerin yol haritasının ortaya çıkarıldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 973 ilçe arasında yapılan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması sonucuna göre Melikgazi ilçesi Kayseri’de ilk sırada, Türkiye de ise 46’ncı sırada yer almıştır. 973 ilçeye ait SEGE-2022 çalışmasında ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliğini ölçen 56 değişken faktör kullanılmıştır. Bu 56 değişik faktör 6 temel başlığa indirgenmiş ve sıralama yapılmıştır. Bir ilçenin ekonomik, sosyal, eğitim, spor, sanayi, sağlık, üretim, teknoloji, ticaret katkıları ve oranları göz önünde bulundurulmuştur. Bu rakam Melikgazi için bir övünç olduğu gibi Kayserimiz için de bir kazançtır” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, bu tür il ve ilçelerin çok yönlü analiz çalışmaları ile şehirlerin bir bakıma röntgenin çekildiğini ve gelecek yıllar için yol haritasının çizilmesine imkân tanıdığını sözlerine ekledi.

İHA

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