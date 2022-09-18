Başkan Palancıoğlu: 'Kıranardı halkı ile gönüllerde bütünleştik'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mahalle Buluşmaları etkinliği çerçevesinde, Kıranardı Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Kıranardı Mahalle halkı ile beraber neşe içinde sohbet ettiklerini belirten Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu,” Kıranardı yeşillikleri için de meyve bahçeleri ile donatılmış bir sayfiye yeridir. Yaz aylarında nüfusu iki kat artmaktadır. Kıranardı kent ormanı ile mesire yeri cazibesi olan Kıranardı, Kayserimize ayrı bir değer katmaktadır. Sabah erken saatlerde başlayan genel temizlik asfalt ve kaldırım yenileme çalışmamız akşamüstü eğlence ve müzik konseri ile etkinliğimiz son buldu. Kıranardı mahalle halkı ile sohbet ettik çocuklara pamuk şekeri, dondurma, patlamış mısır ikram ettik, ekmek arası tantuni ve ayran ile devam eden ikramlarımız ile Kıranardılılar bizleri bağırlarına bastılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu yaz günlerinde serin ve esintili bir akşam günü gönüllerince eğlendiler” dedi.

Mahalle Buluşmaları’nın Küçükbürüngüz ve Subaşı Mahalle halkı ile devam edeceğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, barış beraberlik ve kardeşliği amaç eden Mahalle Buluşmalarının son derece isabetli bir etkinlik olduğunu sözlerine ekledi.