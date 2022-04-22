Başkan Palancıoğlu: 'Hedefimiz geleceğinden emin nesiller yetiştirmek'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 22.04.2022 16:12
  • Güncelleme: 22.04.2022 16:20
Başkan Palancıoğlu: 'Hedefimiz geleceğinden emin nesiller yetiştirmek'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Çocukların geleceğinden emin gençler olarak yetişmelerinin en büyük hedefleri olduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, mesajında şunları ifade etti:

"Milletin egemenliğini koruyacak olan meclisimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm çocuklara armağan edilmiştir. Gençler ülkemizin gerçek sahipleri, yarınlarımızın geleceği ve yükselecek değerlerimizdir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu mutlu günlerinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri en büyük hedefimizdir. Dünyaya en anlamlı gözlerle bakan, bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor ve hepsini sevgiyle kucaklıyor gözlerinden öpüyorum. Gençlerle birlikte daha ileri, refah içinde ve modern bir Melikgazi’yi geleceğe taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz”

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Rektör Karamustafa: 'Geleceğimiz olan çocukların ülkesine daha çok hizmet etmesini sağlayacağız'

Rektör Karamustafa: 'Geleceğimiz olan çocukların ülkesine daha çok hizmet etmesini sağlayacağız'

Vali Günaydın: '23 Nisan çocuklarımız için şenlik, milletimiz için gururdur'

Vali Günaydın: '23 Nisan çocuklarımız için şenlik, milletimiz için gururdur'

İlk Orucum İlk İftarım etkinliği TOKİ'de

İlk Orucum İlk İftarım etkinliği TOKİ'de

Kayseri protokolünden '23 Nisan' mesajları

Kayseri protokolünden '23 Nisan' mesajları

Faili meçhul cinayetin şüphelileri jandarmadan kaçamadı

Faili meçhul cinayetin şüphelileri jandarmadan kaçamadı

Ekrem Ünal 'Kanser oruç tutmuyor'

Ekrem Ünal “Kanser oruç tutmuyor”

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

3
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

6
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas'ta işlenen cinayetin firari şüphelisi yakalandı

Talas’ta işlenen cinayetin firari şüphelisi yakalandı

Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

DAHA FAZLA
Hırsız, canlı yayın açık olan telefonu çaldı

Hırsız, canlı yayın açık olan telefonu çaldı

362 yıllık kervansarayda kurulan geleneksel yoğurt pazarında Ramazan Bereketi

362 yıllık kervansarayda kurulan geleneksel yoğurt pazarında Ramazan Bereketi

Akkışla Belediyesi'nde imzalar atıldı

Akkışla Belediyesi'nde imzalar atıldı

Bünyan'da Ebekız Ana Cami'nin açılışı yapıldı

Bünyan'da Ebekız Ana Cami'nin açılışı yapıldı

Kayseri Barosu'nda 23 Nisan coşkusu

Kayseri Barosu'nda 23 Nisan coşkusu