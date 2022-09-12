Başkan Palancıoğlu: 'Güvenli ve seri ulaşım için alternatif yollar açıyoruz'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas Caddesi ile Aşık Veysel Bulvarı arasında daha seri, güvenli bir şehir içi trafik akışını sağlamak için yeni bir yol açılacağını söyledi.

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  • 12.09.2022 11:23
  • Güncelleme: 12.09.2022 14:02
Başkan Palancıoğlu: 'Güvenli ve seri ulaşım için alternatif yollar açıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas Caddesi ile Aşık Veysel Bulvarı arasında daha seri, güvenli bir şehir içi trafik akışını sağlamak için yeni bir yol açılacağını söyledi.

Yatırım programında yer alan şehir içi alternatif yollara büyük önem verdiklerini çünkü her yeni yolun imar planındaki modern yapılaşmanın önünü açtığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak Aşık Veysel Caddesi ile Talas Caddesi’ni birbirine bağlayan 2 bin 200 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde yeni bir alternatif yol açma çalışmasına başlanacaktır. Bu yol hizmete açıldığı andan itibaren bölgenin büyük bir eksikliğini giderilecektir. Bu bölgede yapılacak yol ile trafik akışı daha etkin, verimli ve güvenli hale gelecektir. Bu yol ile şehrin doğu bölgesindeki araçların daha kestirme bir yoldan Diğer bağlantı Bulvar yollarına ulaşımı sağlayacaktır. Bölgenin yollarında da rahatlamaya imkân tanıyacaktır” dedi.

Yol çalışması sırasında alt yapı kuruluşları ile ortak çalışıldığını ve alt yapısı tamamlanmış olarak hizmete sunulacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, şehir içi alternatif yolların açılması ile ana arter yollarda rahatlama oluşturulduğunu bu açıdan yeni yol çalışmalarına her zaman önem verildiğini sözlerine ekledi.

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İHA

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