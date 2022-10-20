Başkan Palancıoğlu: 'Gürpınar'a doğalgaz hayırlı olsun'

Yoğun gayret ve emekle Gürpınar Mahallesi'ne doğalgaz getirmek için çalıştıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahallede ilk doğalgaz boru hattının bağlandığını söyledi.

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  • 20.10.2022 11:49
  • Güncelleme: 20.10.2022 11:52
Başkan Palancıoğlu: 'Gürpınar'a doğalgaz hayırlı olsun'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yoğun gayret ve emekle Gürpınar Mahallesi’ne doğalgaz getirmek için çalıştıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahallede ilk doğalgaz boru hattının bağlandığını söyledi.

Günün koşullarına uygun yaşam standartlarını yükseltmek adına, vatandaşların beklentisi olan doğalgazı sonunda Gürpınar Mahallesi ile buluşturduklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi’miz değişiyor ve gelişiyor. Kırsal mahallelerimizde merkezle eş değer olarak değişip gelişiyor. Hizmette ikilik değil bütünlük sağlıyoruz. Yol, park, ağaçlandırma, fırınlar, sosyal tesis gibi hizmetleri bu mahallelerimizle buluşturuyoruz. Melikgazi’mizin her köşesinde iz bırakan projelere imza atıyoruz. Gürpınar’a doğalgaz gelmesi ile ilgili Büyükşehir Belediyemiz, Mehmet Özhaseki Bakanımız, özellikle Kayserigaz bayağı yoğun mesaileri sonucunda nihayet buranın ihalesi yapıldı. Bugün ilk borular döşenmeye başlanıyor. İnşallah buradan Kuruköprü’ye kadar öncelikle ana hatlar bağlanacak daha sonra Gürpınar’ın içindeki hatlar yapılacak. Dolayısıyla Biz Gürpınar’ın hem doğalgaz hattını hem altyapısını yenilemiş olacağız. Tabii doğalgaz demek konfor demek. Bundan dolayı kırsal mahallelerimizde dahil doğalgaza çok yoğun talepler vardı. Sağ olsun Kayserigaz da buraya planlamayı yaptı ve ihalesi bitti. İnşallah kazasız belasız birkaç ay içerisinde buradaki çalışmalar bitecek ve Gürpınar’ında doğalgazını açmış olacağız. Gürpınarlı vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Emeği geçen başta Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kayserigaz yetkililerine, muhtarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

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İHA

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