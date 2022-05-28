Başkan Palancıoğlu: 'Çevre ve temizlik konusunda önceliğimiz ve hassasiyetimiz var'

Daha etkin ve verimli hizmet için ihtisaslaşmış birimler tahsis ettiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye çalışmaları ile 2023 yılı hedeflerini gerçekleştirmek için teknolojik, planlı ve akılcı şehircilik hizmeti sergilediklerini söyledi.

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  • 28.05.2022 08:45
  • Güncelleme: 28.05.2022 10:32
Başkan Palancıoğlu: 'Çevre ve temizlik konusunda önceliğimiz ve hassasiyetimiz var'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Daha etkin ve verimli hizmet için ihtisaslaşmış birimler tahsis ettiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye çalışmaları ile 2023 yılı hedeflerini gerçekleştirmek için teknolojik, planlı ve akılcı şehircilik hizmeti sergilediklerini söyledi.

Çevre, temizlik ve geri dönüşüm çalışma ve yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, Kamu hizmetlerinin süreklilik ve zamanında yapılmasının önemli olduğunu ifade ederek konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Melikgazi ilçesi her geçen gün sürekli olarak planlı bir şekilde büyümekte ve gelişmektedir. Kayseri ilinin yarısına hizmet vermekteyiz. Bu başarı etkin, verimli ve konusunda uzman kadrosu ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca çalışmalarda kadro da ihtisaslaşmaya önem verilmektedir. Bu amaçla konusunda uzmanların çalışacağı yeni birimler tahsis edilmektedir. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tahsis edilerek çevre, temizlik ve geri dönüşüm de daha etkin ve verimli kullanımı, hizmetlerde kaliteye artırıcı, mal ve hizmetlerin tasarruflu ve rasyonel kullanımı ve daha ekonomik hizmet sunulması amaçlanmıştır. Hayırlı olsun.”

İHA

Kayseri Gündem
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