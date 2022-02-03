Başkan Öztürk'ten Regaib Kandili kutlama mesajı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, tüm İslam aleminin Regaib Kandili'ni ve üç aylarını kutladı.

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  • 03.02.2022 10:26
  • Güncelleme: 03.02.2022 11:53
Başkan Öztürk'ten Regaib Kandili kutlama mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, tüm İslam aleminin Regaib Kandili’ni ve üç aylarını kutladı.

Başkan Esat Öztürk mesajında; “İçerisinde Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç aylarına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Günahların bağışlanması için duaların kabul olduğu, maneviyatın, rahmet ve bereketin yoğun olarak yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en yüksek seviyeye ulaştığı bu ayları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Mübarek kandil gecesinde Cenab-ı Allah’a yönelmeli bol bol dua edip tövbe etmeli nefsimizden uzaklaşmalıyız. Rabbimizin bize verdiği nimetlere, sağlık ve afiyete şükretmeliyiz. Elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi korumak için çaba göstermeliyiz. Bizleri kirleten kötülüklerden sakınmalı, Anne-Babamıza, akraba ve yakın çevremize her zamanki gibi sevgiyle ve iyilikle yaklaşmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta hemşehrilerim olmak üzere tüm milletimizin ve İslam aleminin Regaip Kandili’ni ve üç aylarını tebrik ediyor, bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

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