Başkan Öztürk'ten kandil mesajı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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  • 07.10.2022 16:59
  • Güncelleme: 07.10.2022 17:29
Başkan Öztürk'ten kandil mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin düşmanlığa barış olduğunu belirten Başkan Esat Öztürk, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesini idrak ediyoruz. Bizi bu mübarek geceye ulaştıran Rabbime hamd ediyor, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (SAV) salat-u selam ediyorum. Efendiler Efendisi, insanlığı bir olan Allah’a inanmaya, hayatı kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerlerle tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi; ölüme hayat, zulme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kaybolmuş insanlık onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun şefkat pınarlarıyla yumuşamıştır. Peygamberimiz, getirdiği prensipleri bizzat yaşayarak hepimize örnek olmuştur. Bize düşen vazife, o güzel prensiplere sımsıkı sarılarak hayatımıza yön vermektir. Böyle olduğu takdirde her mevlid, bizim için Efendimizle ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma olacaktır. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin bütün zamanlara hitap eden ve tüm insanlığa hayat iksiri sunan evrensel mesajlarını değerlendirmemiz bakımından bizlere bir hatırlatma olmalıdır. Peygamber Efendimizi sevmek onu gereği gibi anlamak, onun manevi mirasına sahip çıkmak; tüm davranışlarımızda onun tavsiyelerine göre hareket etmek ile olur. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandilinizi tebrik eder, başta ülkemiz ve İslâm dünyası olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevlâ’dan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.

İHA

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