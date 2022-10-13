Başkan Öztürk, Öğrencilerle Birlikte Çevre Temizliği Yaptı

Yahyalı’nın Büyükçakır Mahallesi’nde bulunan Fatihler İmamhatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Kapuzbaşı ve Göksu Şelalelerinde çevre temizleme etkinliği yaptı.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı’nın da katıldığı etkinlikte çuvallar dolusu çöp toplandı. Etkinlikte konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Peygamber Efendimiz temizlik imandandır buyuruyor. Bu inançla birlikte başta Kaymakamımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Fatihler İmamhatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile birlikte Kapuzbaşı ve Göksu Şelalelerinde çevre temizliği yaptık. Bu yavrularımız bizim çevre gönüllülerimiz. Ben her birini çevre müfettişi olarakta ilan etmek istiyorum. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Buraya gelen misafirlerimizin doğayı temiz olarak görmesi önemli diye düşünüyorum. Tabi misafirlerimizin de burayı buldukları gibi bırakmalarını rica ediyorum. Bu farkındalığı bizlere yaşatan öğrencilerimize bugünün hatırasına olarak okul kıyafetlerini karşılamak istiyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ise konuşmasında; “Büyükçakır Fatihler İmamhatip Ortaokulu öğrencilerimiz ile beraber çevre etkinliği yaptık. Bu talep öğrencilerimizden geldi. Burası ilimiz ve ülkemiz için önemli bir turizm merkezi. Bugün burada güzel bir etkinliğin altına imza attık. Öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.